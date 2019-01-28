Profesörler Tv'de Dizeli Tartışırken Birbirine Girdi: Nitrikasitten Öleni Henüz Görmedim

ANNE Will'in ARD'de kendi ismiyle yayınlanan programı dizel kavgasına sahne oldu. Programa Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock, Federal Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Steffen Bilger, FDP Çevre Politikaları Sözcüsü Judith Skudelny, dizel araçların yasaklanmasını isteyen ve bu yönde Avrupa Birliği'ne rapor hazırlayan Prof. Heinz Erich Wichmann ile dizel motorlu araçların çevreyi kirletmediğini savunan ve bu yönde rapor hazırlayan Prof. Dieter Köhler katıldı.

BİLGİSİZLİKLE SUÇLADI

Yeşiller Eşbaşkanı, dizel motorlu otomobillerin çevre kirliliği yarattığını savunarak "Hamile kadınların, çocukların ve hastaların temiz hava solumaya hakları var" derken Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ise Almanya'nın havasının son yıllardaki en temiz hava olduğunu savunarak Yeşillerli politikacının açıklamalarına karşı çıktı. Müsteşar, akciğer uzmanı 100 doktorun, dizel motorlu araçlar lehine verdiği raporu da hatırlattı. Asıl tartışma ise Prof. Wichmann ve Prof Köhler arasında yaşandı. Köhler, yasak savunucularını "Ben daha nitrikasitten ölen kimseyi görmedim" diyerek sert çıkış yaptı. Köhler, AB'nin getirdiği sınırlamanın da bilimsel olmadığını iddia etti. Wichmann ise Köhler'i bilgisizlikle suçladı.