Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz

28.12.2020 08:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 08:28

Prof. Dr. Bingür Sönmez, yakın zamanda ülkemize gelmesi beklenen koronavirüs aşısını yaptırmayacakların vatan haini olduğunu söyledi. Sönmez, "Aşı yaptırmayana kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler" dedi.

Bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez, yeni tip koronavirüs salgınına ve aşı çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Sönmez'in koronavirüs aşısının zorunlu olup olmayacağı, insanların yaptırmak istemeyebileceği noktasında söyledikleri ise tepki çekti.

"ONLARA KIZ BİLE VERMEYECEĞİZ"

Prof. Dr. Bingür Sönmez, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen ocak ayı içinde herkese aşı yapılacak. Ama, 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini. Onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok.

"DEVLET DAİRELERE BİLE GİREMEYECEKLER"

Kanun çıkarıp, 'Herkes yapacak' deme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar"

Prof. Dr. Sönmez'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.

Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz
Haber Yorumları (6)
VATANDAŞ: hain yaftası vurmak bu kadar kolaymı?önce bi kendine baksın, ve halka dayatma yapmasın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KASIMPAŞA: Bir insana vatan haini demek ne kadar kolay. Bu ne terbiyesizliktir. Sahte değilse diploması prof olmuş ama insan olamamış. O kadar çok söylenti var ki aşı yaptırmama düşüncesindeki korkuyu anlayabiliyorum.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MİSAFİR: hayatımızı kırıp geçiren bir illet var. ve bunun yok olması bir çare var. ve bu illeti yok edecek bu çareyi koskoca hocaların dediklerine inanmayıp sokak söylentilerine inanarak kullanmayacak olanlar var. bu savaşı nasıl kazanacaz o zaman. hocaya artı olarak aşı olmayıp hasta olanların tedavi masraflarını da devlet karşılamamalı.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Coşkun Sabah Furkan Palalı Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ankara Elazığ Deprem İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 08:42:30. #1.15#
title