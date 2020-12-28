Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz

Prof. Dr. Bingür Sönmez, yakın zamanda ülkemize gelmesi beklenen koronavirüs aşısını yaptırmayacakların vatan haini olduğunu söyledi. Sönmez, "Aşı yaptırmayana kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler" dedi.

Bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez, yeni tip koronavirüs salgınına ve aşı çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Sönmez'in koronavirüs aşısının zorunlu olup olmayacağı, insanların yaptırmak istemeyebileceği noktasında söyledikleri ise tepki çekti.

"ONLARA KIZ BİLE VERMEYECEĞİZ"

Prof. Dr. Bingür Sönmez, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen ocak ayı içinde herkese aşı yapılacak. Ama, 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini. Onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok.

"DEVLET DAİRELERE BİLE GİREMEYECEKLER"

Kanun çıkarıp, 'Herkes yapacak' deme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar"

Prof. Dr. Sönmez'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.