Prof. Bayram Altan'dan dikkat çeken çağrı: İsrailli yöneticiler uluslararası mahkemelerde yargılansınlar

Yıllardan beri devam eden, son 5 günde 139 Filistinlinin canına mal olan İsrail saldırılarına, tüm Türkiye'den tepki yağıyor. Prof. Dr. Bayram Altan da bu süreci ve saldırıları ele alarak çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Müslümanlara zulmeden İsraillilerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını isteyen Altan, sessiz kalan dünya liderlerine de sitem etti.

Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Bayram Altan, son dönemde giderek artan İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetini son makalesinde değerlendirdi. 10 Mayıs'tan bu yana aralarında çocukların da bulunduğu 139 kişi hayatını kaybetti, bine yakın insan İsrail'in saldırılarında yaralandı. Prof. Dr. Altan da bu üzücü gelişmeleri ele aldığı yazısında çarpıcı yorumlar yaptı.

"İSRAİL ATEŞLE OYNUYOR"

"Orta Doğu'nun Baş Belası İsrail Ateşle Oynuyor" başlıklı makalede Altan, İsrail askerlerinin mübarek Ramazan günlerinde ve bayramda Müslümanlara saldırdığını; Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saygısızlık yapıldığından bahsediyor. Altan yaşananları şöyle değerlendiriyor: "İsrail Başbakanı, Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanının ortak talimatlarıyla İsrail askerleri Filistin'de "soykırım"uyguluyor... Bu en büyük "savaş suçudur!" Bazı Arap liderlerin dostluk teraneleriyle kol kola girip dans ettiği ve bugüne kadar binlerce Müslümanı öldüren ve milyonlarcasını da yerinden yurdundan uzaklaştırıp cebren Filistin topraklarını işgal eden İsrail ateşle oynuyor!"

Prof. Dr. Bayram Altan.

"ULUSLARARASI MAHKEMELERDE YARGILANMALARINI İSTİYORUM"

Orta Doğu'da bir insanlık dramı yaşandığının altını çizen Bayram Altan, yazının devamında dünya liderlerine seslenerek bu zulmün bitmesi için neden bir şey yapmadıklarını soruyor. Makalenin en dikkat çeken noktası ise şüphesiz ki Altan'ın şu cümleleri oluyor: "10 mayıstan bu yana Filistinli kardeşlerimize karşı saldırı ve katliamlarını acımasızca şiddetlendirerek SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Genel Kurmay Başkanı Aviv Kochavi ve bu suça iştirak eden diğer askeri yetkililerin, Uluslararası Mahkemelerde yargılanmalarını istiyorum! Yıllardan beri Filistinli kardeşlerimize kan kusturan İsrailli katillere avazımın çıktığı kadar şöyle şöyle seslenmek istiyorum: SAVULUN EY HAYDUTLAR, OSMANLI TORUNLARI GELİYOR!"