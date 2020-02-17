Prof. Kural : ''çevreye ve kendinize iyi bakın''

17.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:56

Eğitimler kapsamında Kağıthane'deki 14 okulda lise çağındaki 2 bin 500'den fazla öğrenciye Prof. Dr. Orhan Kural tarafından 'Çevre Bilinci ve Kötü Alışkanlıklar' konularında ücretsiz dersler verildi.

Prof. Kural derslerde gençlere; dünyada ve ülkemizde yaşanan tüketim çılgınlığının ve aşırı israfın önemli çevre sorunlarına neden olduğunu ve zaman içerisinde dünyamızın yaşanılamaz hale geleceğini söyleyerek bireysel ve kurumsal olarak herkesin sorumluluğunun olduğunu, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Prof. Kural ayrıca; çevre kirliliğinin, sigara kullanımının, hayvan zulmünün, fast food tüketiminin ve kürk kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek; söz konusu durumların çevre ve insan sağlığına karşı son derece olumsuz sonuçlar doğurduğuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Eğitimlere katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ilçeyi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Yeni nesillerin çevreye duyarlı ve sağlıklı bireyler olarak toplumda yer almalarını arzuladıklarını ifade eden Başkan Öztekin; '' Seçimlerden önce sözünü verdiğimiz 53 projemiz arasında eğitim ve çevre odaklı çalışmalar öne çıkıyor. Biz doğaya ne verirsek o da bize aynı şekilde karşılık veriyor. Bir ağaç dikersek oksijen alıyoruz. Eğer gelişi güzel bir çöp atarsak hastalık kapıyoruz. O yüzden çevre konusunda bilinçli olmalıyız. Bu bilinci kazanmanız için Orhan Kural hocamızla bu eğitimleri gerçekleştirdik. Kendisine ve katılım gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum.'' dedi.

Kaynak: Bültenler