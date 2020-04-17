Prof. Emre Erdoğan: Covid-19 salgını kutuplaşan Türkiye'de farklılıkları unutturur mu? | Görüş İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden siyaset bilimci Prof. Emre Erdoğan, Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye'de kutuplaşmayı mercek altına alıyor.

Yazar: Prof. Dr. Emre Erdoğan - İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Coronavirus (Covid-19) salgını 16 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 185 ülkede 2 milyondan fazla kişiyi etkilemiş ve 140 bine yakın kişiye ulaşmış durumda. Birçok ülke Covid-19 salgınıyla mücadele etmek amacıyla okulların geçici ya da tamamen kapanmasından, seyahat yasaklarına; seyahat kısıtlamalarından şehirlerin ya da bölgelerin karantinaya alınmasına kadar zorunlu tedbirler alıyor. Euronews.com'da Görüntüle