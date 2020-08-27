Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir? Prof. Dr. Yusuf Sarınay hayat ve biyografisi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı. Peki, Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı. Peki, Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir? İşte,Prof. Dr. Yusuf Sarınay hayat ve biyografisi! PROF. DR. YUSUF SARINAY KİMDİR? 1993/ Doktora Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1995/ Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1981/ Lisans Hacettepe Üniversitesi Tarih AKADEMİK VE İDARİ KARİYER 2012-... TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 2012-... TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı 2004-2012 Başkanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği 2000-2012 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür 2002 Doç. Dr. Yüksek Öğretim Kurulu 1998-2000 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı 1996-2000 Yrd. Doç. Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 1996-2000 Hacettepe Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdür Yrd. 1986-1996 Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi 1983-1986 Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Araştırma Görevlisi 1982-1983 Ankara Sanayi Odası Memur ARAŞTIRMA ALANLARI • Türk Modernleşme Tarihi • Türk Siyasi ve Fikir Hayatı • Türk Dış Politikası • Ermeni Konusu • Balkanlar