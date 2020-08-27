Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir? Prof. Dr. Yusuf Sarınay hayat ve biyografisi!
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Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir? Prof. Dr. Yusuf Sarınay hayat ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı. Peki, Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir?

Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir? Prof. Dr. Yusuf Sarınay hayat ve biyografisi!
27.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı. Peki, Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir? İşte,Prof. Dr. Yusuf Sarınay hayat ve biyografisi!

PROF. DR. YUSUF SARINAY KİMDİR?

1993/ Doktora

Hacettepe Üniversitesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

1995/ Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1981/ Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Tarih

AKADEMİK VE İDARİ KARİYER

2012-...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

2012-...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Tarih Bölüm Başkanı

2004-2012

Başkanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği

2000-2012

Başbakanlık Devlet Arşivleri

Genel Müdür

2002

Doç. Dr. Yüksek Öğretim Kurulu

1998-2000

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Müdür Yardımcılığı

Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı

1996-2000

Yrd. Doç. Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

1996-2000

Hacettepe Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Müdür Yrd.

1986-1996

Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Öğretim Görevlisi

1983-1986

Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Araştırma Görevlisi

1982-1983

Ankara Sanayi Odası

Memur

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