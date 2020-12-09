Prof. Dr. Yalçın: Turizm hareketliliği vaka sayısını artırıyor
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Prof. Dr. Yalçın: Turizm hareketliliği vaka sayısını artırıyor

09.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:51
Prof. Dr. Yalçın: Turizm hareketliliği vaka sayısını artırıyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Antalya'da vaka sayısının yüzde 100 artmasını, turizm hareketliliğine bağladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Antalya'da vaka sayısının yüzde 100 artmasını, turizm hareketliliğine bağladı.

Antalya'da koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artış gösterdi, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71'e ulaştı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Antalya'da vaka sayısının yüzde 100 artmasının en önemli nedenlerinden birinin, kentte yaşanan turizm hareketliliği olduğunu söyledi.Covid-19 enfeksiyonunun ülkemizde ciddi bir sorun olmaya başladığına ve bu sorunun artarak devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Vaka sayılarına bakıldığında, temmuz ayı sonundan itibaren gözle görülebilir bir artış söz konusu. Ülkenin her yerinde bu var. Ben Antalya'daki son rakamları bilmiyorum ama her yerde olan, gerçekleşen rakamlar bunlar. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Maske takılması, sosyal mesafenin korunması, el hijyeni gibi kurallara uyulmasına bir şekilde daha az riayet edildiğini görüyoruz. Bunun sonucunda da vakaların ciddi şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bu sadece Antalya için değil, genel bir artış söz konusu. Bizde biraz daha fazla artış var. Bu da turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bir bölge olmasından kaynaklanıyor. Yaz aylarındaki artışın bundan kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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