Prof. Dr. Üstün Dökmen: İnsan hayatta bir iz bırakmak ister

19.10.2019 15:38

"İNSAN HAYATTA BİR İZ BIRAKMAK İSTER"

Elif Savaş'ın sunduğu, "Başarı Kavramının İnsan Hayatına Etkileri"nin konuşulduğu programda Üstün Dökmen,ailelerin çocuklarına seçenek sunmadığını izlemeleri gereken yolu söylediklerini ve bu yolun bazen çocuklar için uygun olamayabileceğini söyledi. Dökmen: "Çocuğun seçeceği meslek sizin seçtiğiniz meslek olmasın.Anne babaların dikkat etmesi gereken noktalar var. Bir kere çocuğun seçeceği meslek yeteneğine uygun mu? Zihnine ve hevesine uygun mu? Aileler o kadar müdahil oluyor ki çocuk doğruyu kendi bulamıyor"

"ÇOCUKLAR ÇOCUK DEĞİLDİR ONLAR GELİŞMEKTE OLAN İNSANLARDIR"

Yıllarını psikoloji bilimine adayan sayısız kitaba imza atan Prof. Dr. Üstün Dökmen,yer yer kendi hayatından da örnekler verdi. "Çocuk güveni ailede 0-2 yaş arasında kazanır. Çocuğa tutarlı davranmak lazım. Anne babaya aşırı bağımlı olan çocuğun özgüveni eksik olur. Çocuğu bağımlı kılarsanız anne babayı kaybettiği zaman çölde yapayalnız kalmış gibi olur. Ben annemi küçükken kaybetmiş olsaydım çölde tek başıma kalmış gibi olurdum. Çocuk anne babaya bağımlı olduğu zaman kendi ayaklarının üzerinde duracağına inanmaz. Özgüveni eksik olur."

Zamanında kendisinin de meslek seçiminde hatalar yaptığını ifade eden Üstün Dökmen. "Lisedeki öğretmenim bir fizik sorusu sormuştu, onu cevapladığımda hocam dedi ki "sen kesinlikle fizik okuyup vatana millete hayırlı bir fizikçi olacaksın" hocam bana güvendiği için üç sene fizik okudum. Ama baktım ki bu bölüm benim için uygun değil, ben psikoloji okumak istiyorum. Sonra psikolojide karar kıldım"

"TEMİZ KALPLE MARS'A GİDİLMEZ"

Program boyunca pozitif bilimin öneminden bahseden Üstün Dökmen "Kısa vadede kâr her zaman uzun vadede kâr sayılmaz. Neyin zafer olup olmadığı görecelidir. Pozitif bilimsiz başarı olmaz. Mars'a temiz kalple gidilmez, bilimle gidilir. Tükenmez denilen kaynakların da bir gün tükenebileceğini unutmamak gerekir"

Kaynak: Bültenler