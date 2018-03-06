Prof. Dr. Tahsin Görgün Şehir ve Medeniyet Okulu'nun Konuğu Oldu

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi tarafından düzenlenen, kendine has eğitim modeli ile alanında bir ilk olan Şehir ve Medeniyet Okulu'nun eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın örnek gösterilen uygulamalarından biri olan Şehir ve Medeniyet Okulu'nun bu haftaki dersi Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü programın bu haftaki konuğu ise Prof. Dr. Tahsin Görgün oldu.

"Şehir ve düşünce prensipleri"

Prof. Dr. Tahsin Görgün, eğitimde, Farabinin el-Medinetül Fazıl'a adlı eserinden hareketle "şehir düşüncesi ve prensipleri" konusunu işledi.

Katılımcıların büyük beğenisini alan eğitimde Prof. Dr. Tahsin Görgün, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Adayların internet üzerinden gerçekleştirdikleri ön başvuru ve mülakat sürecinden sonra katılımcılarının belirlendiği Şehir ve Medeniyet Okulu, 2018 Mayıs ayına dek sürecek. Seminerler,atölyeler, saha araştırmaları, akademik okumalar ve proje geliştirmeleri gibi entegre etkinlik ve sosyal programlar ile katılımcıların kendilerini geliştirmelerine büyük imkan sağlayacak. Programın sonunda Prof. Dr. Tahsin Görgün'e katılımlarından dolayı plaket verildi. - İSTANBUL