Prof. Dr. Polat'a Çad'da devlet nişanı verildiKBÜ Rektörü Prof. Dr. Polat devlet nişanı ile onurlandırıldı
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Prof. Dr. Polat'a Çad'da devlet nişanı verildiKBÜ Rektörü Prof. Dr. Polat devlet nişanı ile onurlandırıldı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

- Prof. Dr. Polat'a Çad'da devlet nişanı verildi KBÜ Rektörü Prof. Dr. Polat devlet nişanı ile onurlandırıldı Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

- Prof. Dr. Polat'a Çad'da devlet nişanı verildi

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Polat devlet nişanı ile onurlandırıldı

ÇAD - Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Çad Cumhurbaşkanı Mahamat Idrıss Deby Itno tarafından akademik alanda gerçekleştirmiş olduğu uluslararası başarılı çalışmalar nedeniyle ilk defa bir üniversite rektörüne verilen unvan olan devlet nişanı ile onurlandırıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çad'a giden Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a Çad Cumhurbaşkanı Mahamat Idrıss Deby Itno tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen törenle devlet nişanı verildi. Çad Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlanan Prof. Dr. Refik Polat, törende çok duygulandığını ifade ederek Çad'ın ikinci vatanı gibi olduğunu söyledi. Karabük Üniversitesi bünyesinde bine yakın Çadlı öğrencinin akademik eğitim aldığını söyleyen Polat, Çad ile ayrı bir gönül bağlarının olduğunu dile getirdi.

Çad Cumhurbaşkanı Mahamat Idrıss Deby Itno, Çad'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi için giden öğrencilerin yarısından fazlasının Karabük Üniversitesi'ni tercih ettiğini söyleyerek devlet nişanını Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın eğitim yoluyla Çad milletine ölçülemez hizmet verdiği için takdim edildiğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Polat törenin ardından Çad Cumhurbaşkanına kendilerini Karabük Üniversitesi'nde ağırlamak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Itno, bu davetten mutluluk duyduğunu belirterek uygun bir zamanda geleceğini ifade etti.

Devlet nişanı töreninin ardından heyetler akademik konularda görüşmelerde bulundu. Rektör Polat Çad'da bulunan üniversitelerle yapılabilecek akademik iş birlikleri için görüşmelerine devam edecek.

28 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan merhum Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno'ya, Yükseköğretim Kurulu'nda düzenlenen törenle Karabük Üniversitesi tarafından fahri doktora takdim edilmişti.

Prof. Dr. Polat'a Çad'da devlet nişanı verildiKBÜ Rektörü Prof. Dr. Polat devlet nişanı ile onurlandırıldı
Prof. Dr. Polat'a Çad'da devlet nişanı verildiKBÜ Rektörü Prof. Dr. Polat devlet nişanı ile onurlandırıldı
Prof. Dr. Polat'a Çad'da devlet nişanı verildiKBÜ Rektörü Prof. Dr. Polat devlet nişanı ile onurlandırıldı
Prof. Dr. Polat'a Çad'da devlet nişanı verildiKBÜ Rektörü Prof. Dr. Polat devlet nişanı ile onurlandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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Prof. Dr. Polat'a Çad'da devlet nişanı verildiKBÜ Rektörü Prof. Dr. Polat devlet nişanı ile onurlandırıldı - Haberler
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