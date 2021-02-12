Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul'da deprem olduktan sonra 3 yıl hiç gitmeyecek, sürekli büyük artçılar göreceğiz

CNN Türk'te yer alan habere göre, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin tarihi ve ne kadar süreceğini açıkladı.

"SÜREKLİ BÜYÜK ARTÇILAR GÖRECEĞİZ"

"Marmara'nın gergin olmadığını 1999 yılından beri söylüyorum." diyerek depremlerin 2045 sonrası yaşanacağına dikkat çeken Ercan, "Depremler İstanbul'da olduktan sonra 3 yıl gitmeyecek, sürekli büyük artçılar göreceğiz, keza Tekirdağ'da da öyle" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

"2035'TEN SONRA ZİLLERİ ÇALMAK GEREKİYOR"

İşte Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"1999'da olan Gölcük Depremi'nde yaklaşık 132 atom bombası gücünde bir gerginlik boşaldı ve Marmara'nın gerginliğinin çoğunu boşalttı. Daha sonra Düzce depremi oldu. Dolayısıyla bu bölge rahatladı.22 yıldır deprem için erken diye söylüyorum ama bunun bir bilimsel kalkış noktası var. Uyarı yapmak gerekirse 2035'ten sonra zilleri çalmak gerekiyor. En riskli yıllar 2045'ten sonra başlar ancak algoritma şunu gösterdi ki; depremin gecikme olasılığı da var.Depremler İstanbul'da olduktan sonra 3 yıl gitmeyecek, sürekli büyük artçılar göreceğiz, keza Tekirdağ'da da öyle."