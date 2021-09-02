Prof. Dr. Orhan Şen'den, felaketi yaşayan Karadeniz için uyarı: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir
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Prof. Dr. Orhan Şen'den, felaketi yaşayan Karadeniz için uyarı: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz aylarda belirli aralıklarla sel felaketi yaşayan Karadeniz'de onlarca insan hayatını kaybetti. Yüzlerce vatandaş ise evlerinden oldu. Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da şiddetli yağışların yaşanacağını söyleyen Şen, "Rize ve Artvin'de ise yağışlar 100 kilogramın üstüne çıkacak ki bu afet demek. Yüksek yerlere çıkmak gerek" sözlerine yer verdi.

Meteoroloji'den ise dün Batı Karadeniz için sel uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklendiği belirtilerek su baskını ve yıldırımın beklendiği ifade edildi.

5 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞLAR

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den ise Karadeniz'in geneli için bir uyarı geldi. Yağışların hortumlara neden olabileceğini de belirten Şen, Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun ve Ordu civarlarında yağışların kuvvetli olup saatte 50 kilograma kadar çıkabileceğini belirtti.

"RİZE VE ARTVİN'DE YAĞIŞLAR AFETE NEDEN OLABİLİR"

Giresun ve Trabzon için ise yağışların saatte 100 kilograma kadar ulaşabileceğini söyleyen Şen, "Rize ve Artvin de yağışlar 100 kilogramın da üzerine çıkacak. Bu ise afet demek" dedi.

"YÜKSEK YERLERE ÇIKILMALI"

Sellerin dere taşkınlarından kaynaklandığını söyleyen Şen, "İkinci bir uyarım da Sinop çevresinde yaşanacak şiddetli rüzgar için. Doğu Anadolu'da da kuvvetli rüzgarlar bugün ve yarın etkili olacak. Mutlaka tedbir alınmalı ve yükseklere çıkılmalı" sözlerine yer verdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Prof. Dr. Orhan Şen'den, felaketi yaşayan Karadeniz için uyarı: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir
Geçtiğimiz günlerde felaketi yaşayan Batı Karadeniz için Meteoroloji'den sel uyarısı! Gece yarısı etkili olacak
Geçtiğimiz günlerde felaketi yaşayan Batı Karadeniz için Meteoroloji'den sel uyarısı! Gece yarısı etkili olacak
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Prof. Dr. Orhan Şen'den, felaketi yaşayan Karadeniz için uyarı: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir - Haberler
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