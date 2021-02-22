Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Karadeniz Mutantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Oğuz Uzun hayatı ve biyografisi nedir?
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Oğuz UzunProf. Dr. Oğuz Uzun kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Oğuz Uzun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
PROF. DR. OĞUZ UZUN KİMDİR?
TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Uzmanlık Alanları; Göğüs Hastalıkları
İlgi Alanları; intertisyel akciğer hastalıkları, venöz tromboemboli, akciğer kanseri, bronkoskopi
Doğum Yeri; Samsun
Yabancı Diller; İngilizce
Tedavi edilen hastalıklar;
Göğüs Hst. ABD., intertisyel akciğer hastalıkları, venöz tromboemboli, akciğer kanseri, bronkoskopi
EĞİTİMİ
Lisans -Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 1991
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 1991
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 1996
Yrd. Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 2001
Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 2006
Profesörlük Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 2014