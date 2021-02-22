Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

22.02.2021 09:26 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:32
Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Karadeniz Mutantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Oğuz Uzun hayatı ve biyografisi nedir?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Oğuz UzunProf. Dr. Oğuz Uzun kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Oğuz Uzun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. OĞUZ UZUN KİMDİR?

TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Uzmanlık Alanları; Göğüs Hastalıkları

İlgi Alanları; intertisyel akciğer hastalıkları, venöz tromboemboli, akciğer kanseri, bronkoskopi

Doğum Yeri; Samsun

Yabancı Diller; İngilizce

Tedavi edilen hastalıklar;

Göğüs Hst. ABD., intertisyel akciğer hastalıkları, venöz tromboemboli, akciğer kanseri, bronkoskopi

EĞİTİMİ

Lisans -Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 1991

Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 1991

Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 1996

Yrd. Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 2001

Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 2006

Profesörlük Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak./ 2014

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