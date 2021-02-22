Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Karadeniz Mutantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Oğuz Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Oğuz Uzun hayatı ve biyografisi nedir?