Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Bu çağda genç olmak en zor yaşam tecrübesi"

25.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:10

Bu çağda genç olmanın en zor yaşam tecrübesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "İnsanın hayatında gençlik evresi çok önemli bir geçiş dönemi ve aynı zamanda kırılgan bir alandır. Gençlik dönemine delikanlılık denilmesi tesadüf değildir. Bunun sebebi gençlerimizin özellikle bu dönemde kısmi şizofrenik davranışlar sergilemesidir. Bu süreç erkeklerde daha uzun sürebilmektedir. İniş çıkışların yaşandığı gençlik dönemini ayrıca günümüz şartlarında da değerlendirmememiz gerekmektedir. Bu çağda ailelerimize bu döneme denk gelen çocukları var ise onlarla daha çok vakit geçirmelerini öneriyoruz.'' dedi.

AİLELERİN TUTUMLARI ÖNEMLİ

'' Gençlik dönemi öncesinde aile içerisinde koruyucu bir yapıya sahip olan çocuğa gençliğe geçiş esnasında hem korunaklı hem de özgür hissettirilmesi gerekiyor. Bu dönem arkadaş edinmelerin, doğrulara ulaşmanın yaşanacağı dönemdir. Bu doğrultuda çocuğa hem aileye ait olduğunu hem de özgür bir birey olma yolunda ilerlediğini hissettirmemiz gerekir. Ailelerin bazı tutum hatalarında bulunduğunda gençliği elinden kaçırabiliyor." diyenProf. Dr. Nevzat Tarhan, gençlik evresinde ailenin tutumuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Ayrıca "Fazla baskıcı veya fazla rahat olmamamız gerekir. Çağımızın en önemli becerilerinden birisi de deneyimleyerek, yaparak, yaşayarak öğrenme becerisidir. Kişi bunu yerine getirebilirse hem mutlu olabilecek hem de başarılı hissedecektir. Mutluluğumuzu dış nedenlere bağlamamız yerine artık iç nedenlere bağlı mutlulukları bulmamız konusunda eğitimler verilmeye başlandı. Medeniyet inşa edilirken terk ettiğimiz değerleri de yeniden o inşa içine katmamız gerekiyor. Bu geçmişe gitmek değildir, burada durarak geçmişten getirmek demektir. '' dedi.

Kaynak: Bültenler