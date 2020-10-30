Prof. Dr. Naci Görür, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'i uyardı: Şehir merkezinde de deprem olabilir

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin Tuzla Fay hattının güneybatı kısmında meydana gelmiş olabileceğini söyleyerek, "Bu fay hattı İzmir'in şehir merkezine uzanıyor, bu kısımda da deprem meydana gelebilir" uyarısında bulundu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk'e bağlanarak İzmir'deki depreme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Görür, depremin önlenemez olduğunu ancak önceden fay hatlarının etki alanları belirlenerek oluşabilecek hasarın öngörülebilir olduğunu ifade etti.

"İZMİR'İN ŞEHİR MERKEZİNDE DE DEPREM OLABİLİR"

Kentsel dönüşüm ve altyapı güçlendirme çalışmaları yapılmış olsaydı, bu hasarın önlenebileceğini söyleyen Görür, korkutan bir uyarıda da bulundu. Görür, depremin Tuzla Fay Hattı'nda meydana geldiğini tahmin ettiğini söyleyerek, "Bu fay İzmir'in şehir merkezine uzanıyor. Bu kısımda da deprem olabilir" dedi.

Görür şöyle devam etti:

"Tuzla Fay hattında meydana geldiğini düşünüyorum. Deprem görünüşe göre fayın güneybatı kısmında oldu. Bu fayda 20-25 kilometrelik bir uzunlukta kırılma meydana gelmiş gibi görünüyor. Fayın kuzey ucu İzmir'in şehir merkezine uzanıyor. Eğer tahminlerim doğruysa İzmir şehir merkezine yakın kısımda da deprem olabilir. Bu taraf da kırılabilir. Zamanı hakkında 'Hemen olur, yakında olur' gibi bir şey söylemek mümkün değil."