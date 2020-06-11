Prof. Dr. Mustafa Koyun, BŞEÜ Rektör Yardımcılığına atandı
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Prof. Dr. Mustafa Koyun, BŞEÜ Rektör Yardımcılığına atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Mustafa Koyun atandı.

Prof. Dr. Mustafa Koyun, BŞEÜ Rektör Yardımcılığına atandı
11.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:48

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Mustafa Koyun atandı.

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Koyun, BŞEÜ Rektör Yardımcılığına görevine atandı. Prof. Dr. Mustafa Koyun, 11 Kasım 1961 tarihinde Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğdu. İlkokulu Kınık Köyünde, Ortaokulu Büyük Orhan Köyün'de, Liseyi ise, Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans Eğitimini, 1983 yılında Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümü'nde tamamladı. Aynı yıl Erzincan Kazım Karabekir Lisesinde öğretmen olarak göreve başladı. 1988 - 1989 yıllarında bir yıl süre MEB bursu ile yurt dışı dil eğitiminde bulundu. 1990 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, 1992 yılında Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesinde görev yaptı. 1993 yılında Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı, aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans Eğitimine başladı. Doktora çalışmalarını 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 2002- 2008 yılları arası MEB Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesinde Dr. Başöğretmen unvanıyla öğretmenlik yaptı. 2009 yılında Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Yrd. Doç. Olarak göreve başladı. 2009-2011 yılları arasında Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu. 2013-2016 yılları arasında Biyoloji Bölüm Başkanlığı, 2014- 2018 yılları arasında Bingöl Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, 2016-2017 yılları arasında Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan yardımcılığı, aynı üniversite bünyesinde Senato Üyeliği, Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Yön. Kur. Üyeliği, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Deney Hayvanları Etik Kurul Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

2013 yılında Doçent unvanını alan Prof. Dr. Mustafa Koyun, 2018 yılında ise Profesör unvanını aldı. 2019 yılında Erasmus programı çerçevesinde Polonya Torun Nicolaus Copernicus Üniversitesi Biyoloji ve Çevre Koruma Fakültesi Ekoloji Bölümünde "Garra rufa, named 'Doctor fish' in Turkish, an endemic species of Euphrates and Tigris River system" başlıklı seminerini sundu. 1 doktora, 8 yüksek lisans çalışmasını, tamamlattı. Buna ilaveten 12 adedi Uluslararası Kongrelerde ve 13 adedi Ulusal Kongrelerde olmak üzere toplam 25 adet tebliğe sahiptir. 17-19 Eylül 2010 III. Bingöl Sempozyumu düzenleme kurulu üyeliğinde bulundu. Yayınladığı makalelerine şimdiye kadar 470 adet atıfta bulunulmuştur. Prof. Dr. Mustafa Koyun evli ve üç çocuk babası. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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