Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor
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Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor

19.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:10
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, vakayla temaslı olmak için illa dokunmak gerekmediğini belirterek, koronavirüsün en önemli bulaşma yolunun damlacık olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, vakayla temaslı olmak için illa dokunmak gerekmediğini belirterek, "Bazıları dokununca virüsün bulaştığını sanıyor. Zaten artık tokalaşmıyoruz, öpüşmüyoruz. Virüsün en önemli bulaş yolu, damlacık dediğimiz solunum yollarıyla oluyor" diye konuştu.

"HASTALIĞIN ŞİDDETİ HERKESTE ÇOK FARKLI"

Entübe olanlardan 96 yaşındaki hastayı da iyileştirip taburcu ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "30 yaşında hastalığı çok ağır seyrettiği için kaybettiğimiz hastalarımız da var. Hastalık herkeste ayrı seyrediyor. Şiddeti herkeste çok farklı. O nedenle altta yatan hastalığına da bağlı. Bazı genç yaşta hastalığı ağır seyrediyor, bazıları 96 yaşında Covid-19'u atlatabiliyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor
Prof. Dr. Murat Yılmaz

"HERKES BU SÜREÇTE DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Yoğun bakım servisinde tüm ekibin özveriyle çalıştığına işaret eden Yılmaz, herkesin bu süreçte çok daha dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle sosyal ortamlardan virüsün çok kolay bulaştığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Vakayla temaslı olmak için illa dokunmak gerekmiyor. Bazıları dokununca bulaştığını sanıyor. Zaten artık tokalaşmıyoruz, öpüşmüyoruz. Virüsün en önemli bulaş yolu, damlacık dediğimiz solunum yollarıyla oluyor. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni çok önemli. Aynı ortamda çalıştığımız enfekte olan mesai arkadaşlarımız oldu ama hep maskeyle çalıştığımız için kendimizi koruduk."

"AÇIK VEYA KAPALI ORTAMDA VİRÜS KOLAYCA BULAŞABİ,LİYOR"

Virüsün kimden geleceğinin belli olmadığına değinen Yılmaz, açık veya kapalı her ortamda virüsün kolayca bulaşabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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