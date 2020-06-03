Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı
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Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı Başhekim Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: "22 hastamızın tedavisine başlandı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz Pazar günü açılışı gerçekleştirilen Yeşilköy Prof. Dr.

03.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:43

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı

Başhekim Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: "22 hastamızın tedavisine başlandı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz Pazar günü açılışı gerçekleştirilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. Korona virüs hastalarının kabulüne ilişkin konuşan Başhekim Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Şu an 22 kişi civarında hasta yatıyor. Bugün 30'a yakın hasta daha gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın ardından temelleri atılan ve yapımı 45 günde tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz Pazar günü açılan hastanede, Bakırköy Prof.Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden nakledilen 22 hastanın korona virüs tedavisi yapılıyor.

Toplam 125 bin metrekare alana 75 bin metrekare ise kapalı alana sahip olan hastanede, 432'si yoğun bakım olmak üzere 1008 yatak bulunuyor. 16 ameliyathanenin yer aldığı hastanede, 36 acil müşahade yatağı yer alıyor. Hastanede bunun yanı sıra 8 triaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR ve 2 x-ray odası bulunuyor.

Prof. Dr. Murat Dilmener'in kişisel eşyalarının sergilendiği bir alanın da yer aldığı hastanede, pandemi süreci ve sonrasının nasıl ilerleyeceğini hastane Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş anlattı.

"1008 yatak kapasitesinden 432 tanesi yoğun bakım yatağıdır"

Hastane Başhekimi Prof.Dr. Gökhan Tolga Adaş konuşmasında,

Hastanenin 1008 yatak kapasitesi bulunduğunu ve bunlardan 432'sinin yoğun bakım yatağı olduğunu söyleen Adaş, "Övünerek söylüyorum. Bu yoğun bakımlar en zor şartlara dayanıklı olacak şekilde, en kötü hastaları kabullenecek şekilde planlanmış. Hem negatif basınçlı odalara sahip hem de her türlü alt ve üst yapıya sahip. Bunları destekleyen, hastanemizin ana kalbi dediğimiz ortasındaki yapı da ameliyathanelerdir. Laboratuvarlar, laboratuvarlardan mikrobiyoloji, biyokimya, patoloji, ayrıyeten çok iyi bir radyoloji merkezi, sterilizasyon ve bunu destekleyen diğer destek birimleri mevcut" dedi.

"340 yataklı gelen hasta yakınları için bir misafirhane mevcut"

Hastanenin fiziki yapısıyla ilgili detaylar veren Adaş,"Birbirlerine paralel seyreden tek katlı çelik konstrüksiyon yapılar mevcut. Bu yapılarla ana çekirdek dediğimiz merkezi yapı birbirine bağlantılı. Bunun sebebi standartları, şu an dünyadaki en uygun standartlara uygun olarak yapılmış. Sebebi, en kısa zamanda hastayı en hayati yerlerde hemen işlemini yapıp yoğun bakım, gerekirse servise almak şeklinde planlanmış. Ayrıyeten 340 yataklı gelen hasta yakınları ve bazen sağlıkçılar için bir misafirhane mevcut. Yapım planımızda her şey planlanmış. En küçük ayrıntılar düşünülmüş" diye konuştu.

"30'a yakın hasta daha çekeceğiz"

Hastane açılış töreninin ardından hasta kabulüne başlandığını dile getiren Adaş, "Cumhurbaşkanımız tarafından ayın 31'inde hastanemizin açılış töreni oldu. Hemen akabinde, ertesi gün hasta kabulüne başladık. Tabi başlarken öncelikle kendi hastanemizdeki Covid-19 pandemisi dolayısıyla yatan hastalarımız peyderpey çekmeye başladık. Peyderpey çekmemizin nedenlerinden biri kontrollü gitmek. Çünkü hastaneler açıldıktan sonra her türlü kontrolün yapılması bir süreç alıyor. Bu süreçte bir sorun yaşamamak için hiçbir hastamızın herhangi bir zararı olmaması için peyderpey, yavaş yavaş çekerek başlıyoruz. 22 kişi civarında hastan yatıyor. Bugün 30'a yakın hasta daha çekeceğiz. Böylece yavaş yavaş kapasitemizi arttıracağız" şeklinde konuştu.

"Merkezdeki bazı hastaneleri temiz plana geçirmek istiyoruz"

İstanbul Bakırköy Prof.Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ardından diğer hastanelerden de hasta kabul edilmeye başlanacağını söyleyen Adaş, "Kendi hastanemizdeki hastaları kapasiteye göre aldıktan sonra diğer hastanelerden de hastaları kabul etmeye başlayacağız. İlk etapta pandemi hastalarını alıyoruz. Biz hem İl Sağlık Müdürlüğü ile hem de Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantılarda şu sonuç çıktı. Merkezdeki bazı hastaneleri temiz plana geçirmek istiyoruz. Çünkü pandemi nedeniyle evlerinde kalıp hastaneye gitmeyen, ameliyat bekleyen, kronik hastalığı olup tedavi bekleyen bir çok hastamız var. Bunlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Bizim buradaki vazifemiz enfeksiyonu olmayan hasta ile enfeksiyonu olan hastayı birbirinden ayırmak. Çünkü birbirine bulaşmasını önlemek. İkincisi de hasta yakınlarını birbirinden ayırmak. Üçüncüsü bu hastaları belli merkeze toplayarak sağlık çalışanlarını da korumak" ifadelerini kullandı.

"Şu an yaklaşık 100 kadar doktor geldi"

Hekim tayinlerinin devam ettiğini belirten Adaş, "Doktorlar gelmesi de bir süreç. İstanbul içinden de geliyor. İstanbul dışından da geliyor. Şu an yaklaşık 100 kadar doktor geldi. Gelişler de hızla devam ediyor. Onun yanında hemşire de geldi. Teknisyen, veri giriş, güvenlik geldi. Sağlık Bakanlığı'nın yeni aldığı elemanlar var. Onlar gönderiliyor. Hepsi geliyor. Tabi geldikten sonra bir eğitimden geçiriyoruz. Biz eğitim birilerimiz de gece gündüz çalışıyor" dedi.

Pandeminin ardından hastanenin nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgi veren Adaş, "Multi disipliner, her hastaya yönelik ve her türlü girişimi yapabilecek şekilde kullanmanız lazım. Burası Yeşilköy Havaalanı bölgesi. Uçak pisti var. Helikopter pisti var. Demek ki bunu ulusal ve uluslar arası hasta trasportuna yönelik şekilde planlamamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çalışmaları da var" dedi.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı

Kaynak: İHA

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