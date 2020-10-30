Prof. Dr. Mete Atatüre kimdir? Mete Atatüre ne ödülü aldı?
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Prof. Dr. Mete Atatüre kimdir? Mete Atatüre ne ödülü aldı?

30.10.2020 15:12 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:17
Prof. Dr. Mete Atatüre kimdir? Mete Atatüre ne ödülü aldı?

Türk bilim insanı Mete Atatüre, kuantum fiziği alanında çalışmalarda bulunmaktadır. Prof. Dr. Mete Atatüre kimdir? Mete Atatüre ne ödülü aldı? Thomas Young Madalyası nedir? Thomas Young Madalyası kazananları kimler?

Ölçülemez denen ışık seviyesinin gürültü ölçümünü yapan ve yaptığı araştırmalarla büyük ilgi toplayan Mete Atatüre hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

METE ATATÜRE KİMDİR?

Mete Atatüre 19 Şubat 1975 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiş, Türk fizikçi ve akademisyendir. Ortaöğrenimini Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde tamamladıkran sonra Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olmuştur. Boston Üniversitesi Kuantum Görüntüleme Laboratuvarı'nda doktora yapmıştır. Cambridge Üniversitesi Fizik bölümünde öğretim üyesi olan Mete Atatüre, kuantum fiziği alanında çalışmaktadır. Işığın doğasını daha iyi anlamak üzere çalışmalar yapan Atatüre, 2015 yılında ölçülmesi imkânsız olarak kabul edilen 'ışık seviyesinin gürültü ölçümü'nü gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Mete Atatüre kimdir? Mete Atatüre ne ödülü aldı?

2002-2007 yılları arasında Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü Kuantum Fotonik Grubu'nda Ataç İmamoğlu ile çalıştı. 2007'de Cambridge Üniversitesi, Cavendish Laboratuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Cambridge Üniversitesi'nde kurduğu araştırma grubuyla beraber kuantum fiziği ve geleceğin teknolojileri üzerine çalışan Atatüre, 2011 yılında doçentlik unvanını kazandı.

Atatüre, 2010-2015 yılları arasında da Çin Bilim Akademisi'nin Seçkin Davetliler Programı dahilinde bilimsel danışmanlık yapmıştır. İngiltere'de Institute of Physics, Turkiye'de Bilim Akademisi üyesidir.

Prof. Dr. Mete Atatüre kimdir? Mete Atatüre ne ödülü aldı?

METE ATATÜRE NE ÖDÜLÜ ALDI?

Türk bilim insanı Prof. Dr. Mete Atatüre, Institute of Physics tarafından 2020 Thomas Young Madalyasına layık görüldü. Thomas Young Madalyası, her yıl fiziğe katkıda bulunan bilim insanlarını takdir etmek ve ödüllendirmek için veriliyor.

150 yıla yakın bir geçmişi olan ve dünya çapında 50 bine yakın üyesi bulunan bilimsel bir kuruluş olan Institute of Physics (Fizik Enstitüsü), katı hal kuantum optik sistemler alanında dünyaca ünlü bir bilim insanı olan Prof. Dr. Mete Atatüre'yi 2020 Thomas Young Madalyası ödülüne layık gördü. Prof. Dr. Atatüre, her yıl fiziğe katkıda bulunan bilim insanlarını takdir etmek ve ödüllendirmek için verilen Thomas Young Madalyası ve Ödülü'ne; yarı iletkenler ve elmasta kuantum optik alanındaki öncü çalışmaları ve kuantum teknolojilerinde heyecan verici uygulamaları nedeniyle layık görüldü.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 15:17:52. #1.15#
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