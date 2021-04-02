Prof. DR. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Mehmet Çağla Murat kaç yaşında, nereli?
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Prof. DR. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Mehmet Çağla Murat kaç yaşında, nereli?

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Prof. DR. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Mehmet Çağla Murat kaç yaşında, nereli?

Ünlü doktor Mehmet Murat Tuncer'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Mehmet Murat Tuncer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi branş? Mehmet Murat Tuncer hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bazı TV programlarına da katılan Mehmet Murat Tuncer'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Mehmet Murat Tuncer kimdir, nereli, kaç yaşında?

PROF.DR. MEHMET MURAT TUNCER KİMDİR?

M.Murat Tuncer 1956 yılında Kayseri'de doğdu. 1974 yılında Kayseri Lisesi'ni birincilikle bitirdi. 1974 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'den 1981 yılında dereceyle mezun oldu. 1997 yılında profesörlüğe yükseltildi. Evli 2 çocuk babası. Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesidir. Yunus Söylet'in istifası ile boşalan YÖK üyeliğine Eylül 2012'de atanmıştır. Halen YÖK Genel Kurulu üyesidir.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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