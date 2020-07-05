Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs vakalarındaki azalışın nedeninin süper bulaştırıcılar olduğunu belirtti. Süper bulaştırıcıların riski artırabileceği meslekleri sıralayan Ceyhan, "Sağlık personeli, gişe ve danışman memurları, kasiyerler, kuaför, berberler, uçaklardaki kabin memurları, şoförler gibi" dedi.

05.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:06

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Mehmet Ceyhan, koronavirüs vakalarındaki azalışın bir noktada durduğunu, bunun sebebinin ise süper bulaştırıcılar olduğunu belirterek, "Siz vakaları azaltıyorsunuz, bir noktada duruyor. Orada işte süper bulaştırıcılar büyük rol oynuyor" dedi.

EN RİSKLİ MESLEK GRUPLARINI SIRALADI

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, süper bulaştırıcının riski artırabileceği meslek gruplarının olduğunu belirterek, "Sağlık personeli, gişe ve danışman memurları, kasiyerler, kuaför, berberler, uçaklardaki kabin memurları, şoförler gibi. Bunları tarayarak, bu kişileri mümkün olduğu kadar yakalamaya çalışılmalı. Yüzde 50 yakalarsanız yüzde 50 etki eder. Çok az bir kısmı süper bulaştırıcı. Bazı özellikleri var; bir seferde ağızlarından, burunlarından çok fazla virüs çıkarıyorlar. Öksürükte, hapşırıkta o damlacıkları çok daha uzun mesafeye gönderebiliyorlar. Virüsü çok daha uzun süre yayabiliyorlar. Normal bir kişi 2 hafta yayıyorsa bunlar daha uzun süre yayıyorlar. Bunlar belli meslekler içinde olduğu zaman risk oluşturduğunu bildiğimiz için o meslekleri tarayarak pozitif olanları izole edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınında en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı

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