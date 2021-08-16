Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan biyografisi!
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan biyografisi!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan biyografisi!
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Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın hayatrı merak edildi. Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan ve gündeme gelen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hayatı ve biyografisi nedir?

Koronavirüs sürecinde özellikle televizyonda yaptığı açıklamalarla kamuoyunu aydınlatan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamaları merak konusu oldu. Peki, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. MEHMET CEYHAN KİMDİR?

Mehmet Ceyhan (d. 2 Nisan 1957, Elazığ), Türk hekim, akademisyen, bilim insanı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları profesörü olan Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon hastalıkları Bilim Dalı başkanıdır. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği başkanlıklarını yürütmektedir. COVID-19 pandemisi sürecinde yaptığı açıklamalarla medyada geniş yer edinmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 için kurduğu bilim kurulunda yer almamaktadır.

BİYOGRAFİSİ

Mehmet Ceyhan, 2 Nisan 1957 tarihinde Elazığ'ın Hıdırbaba Köyünde dünyaya geldi. Köy Enstitüsü mezunu öğretmen bir babanın evladı olan Ceyhan'ın üç kardeşi vardır. Lise öğrenimini Ankara Gazi Lisesi'nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesinden 1981 yılında mezun oldu. 1985 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamladı. 1985-1987 yılları arasında askerliğini Adana Askerî Hastanesinde, 1987-1989 yılları arasında zorunlu hizmetini Ankara Etimesgut Devlet Hastanesi'nde tamamladı. 1988 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti, 1995 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları profesörü oldu. 1998 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Cincinnati Çocuk Hastanesinde çalıştı.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan biyografisi! - Haberler
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