Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınında bir haftada bulaşmayı yüzde 97 önleyeceğini söylediği 5 aşamalı öneri listesini paylaştı. Ceyhan, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile de sık sık görüştüğünü belirtti.

07.08.2020 08:22 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:02

Son dönemlerde vaka sayılarındaki hızlı artış farklı önlemleri gündeme getirdi. Konuyla ilgili Hürriyet gazetesine değerlendirmelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir haftada bulaşmayı yüzde 97 önleyeceğini söylediği koronavirüse karşı alınacak 5 aşamalı önerilerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile de görüştüğünü belirten Ceyhan'ın uygulandığı takdirde bir haftada bulaşmanın yüzde 97'sini önleyeceğini söylediği 5 aşama şöyle;

1) Mesailer kademelendirilmeli: İşyerleri çalışanlarını farklı saatlerde işe başlatmalı. Bu, toplu taşımalarda yığılmaların önüne geçmeyi sağlar.

2) Toplanmalara sınırlama gelmeli: Arkadaş, akraba toplanmaları 10'u geçmemeli. Taziye evlerinde aynı anda en fazla 15 kişi olmalı. O kişiler çıktıktan sonra yeni kişiler gelebilmeli. Tabii ki maske, mesafe kuralı uygulanarak. Asker uğurlama törenleri 25 kişiyi geçmemeli. Düğün ve nişanlarda açık veya kapalı mekana göre değişen, metrekareye bağlı kişi sayısı belirlenmeli.

3) İnsanlar gittikleri adreslerde kaydedilmeli: Bizim en büyük sorunlarımızdan biri de virüs taşıyanların gittikleri illerde yeni vakalar oluşturmaları. Örneğin İstanbul, Ankara gibi illerden Diyarbakır, Gaziantep, Isparta'ya gelip odak oluşturuyorlar. Bu nedenle insanlar gittiği adreslerde kaydedilmeli. Herkese kurallara uyacaklarına dair (maske, mesafe, hijyen) belge imzalatılmalı. Yapılan kontrollerde kişinin kurallara uymadığı görülürse yüksek cezalar verilmeli.

4) Günde 100 bin test yapılmalı: Test politikası değişmeli. Türkiye'de günlük 100 bin test yapılmalı. Günlük test sayısının belirtisi olmayan kişilere yönelik de olması gerekiyor. 'Bu kişi hasta mı' diye yapılan testin yanında, 'Bu kişi virüsü bulaştırıyor mu' diye de test yapılmalı. Örneğin, sağlık personeline gişe ve danışma memurlarına, şoförlere, hizmet personeline, uçaktaki kabin görevlilerine mutlaka test yapılmalı. Çünkü bu kişilerin bulaştırıcılık oranları yüksek.

5) 65 yaş üzerine güvenli alan ve zaman dilimi ayarlanmalı: 65 yaş ve üzeri kişiler için güvenli alanlar ve zaman dilimleri ayarlanmalı. 'Sizin için şu parklarda, şu sahilde güvenli ortam oluşturduk' denmeli. Korkudan evden çıkamayan önemli sayıda kişi var. Bu insanlar dışarı çıkabilmeli. Örneğin vergi dairelerinde, bankalarda sadece o kişilere belli zaman dilimlerinde hizmet verilmeli.

BULAŞMALARIN YÜZDE 97'Sİ ÖNLENİR

Şu anda yeterli tedbir alınmadığını söyleyen Ceyhan, "Halka sadece maske, mesafe ve hijyen deniyor ancak ek önlemlere ihtiyaç var. Vaka sayılarını halkın uyum oranını düzelterek azaltmayı planlıyoruz ama hiçbir ülkede bu uygulama başarılı olmadı. Bu aşamalar bir hafta bile uygulansa bulaşların yüzde 97'sini engelleyebilirsiniz" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bir haftada bulaşma biter' diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı

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Haber Yorumları (20)
AHMED25: Asker uğurlamaya 25 çok bile, anne baba kardeşler uğurlasa yeter.
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İZMİR: bu zamana kadar neden yapmadınız diye sorasım geldi
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RİZELİ: siz önce adam akıllı denetlemeden bahsedin. kurumsal bir firmadayım personelin 3 de2 sinde maske yok. en basit önlem bile yok.
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