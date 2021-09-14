Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 'Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok" Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan : "Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok"

İSTANBUL - Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına tepki göstererek, "Karşıtların içinde bir tane bilim insanı yok, aşıyla ilgisi olmayan doktorların çoğu ürün pazarlıyor, istekleri önemsenmek ve şöhret olmak" dedi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile gazeteci Abdurrahman Dilipak özel açıklamalarda bulundu. Aşı karşıtlarına değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Karşıtların içinde bir tane bilim insanı yok, aşıyla ilgisi olmayan doktorların çoğu ürün pazarlıyor, istekleri önemsenmek ve şöhret olmak" dedi. Aşılanmanın önemini dile getiren Ceyhan "Halkın yüzde 80'ini aşılanırsa salgın biter, aşıdan zarar görmüş bir insan görülmemiş" diye konuştu. Ceyhan, duyarlılığı en yüksek test olarak ise PCR testini işaret ederek zorunlu aşılanmanın olmadığını söyledi.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak ise "Aşıya karşı değiliz, aşı dayatmasına karşıyız" sözleriyle düşüncesini dile getirdi. Dilipak, aşı olmama sebebini "İçeriğini bilmiyoruz" açıklamasıyla yanıtlayarak, "Bu kadar çok aş, insanda mutasyona sebep olacak, PCR testi tam bir sahtekarlık" sözleriyle iddiada bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çocuklar arasında sıklıkla görülen Norovirüs hakkında Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz'dan uyarı: Salgına neden olabilir

Çocuklar arasında sıklıkla görülen Norovirüs hakkında Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz'dan uyarı: Salgına neden olabilir

 Fatih Erbakan'ın '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim

Fatih Erbakan'ın "3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar" yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim

 Bakan Koca'nın yoğun bakım görüntüsünü paylaştığı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum

Bakan Koca'nın yoğun bakım görüntüsünü paylaştığı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Bensu Soral Mehmet Erdem Ferhan Şensoy
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Ünal Karaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 'Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 21:17:57. #1.17#