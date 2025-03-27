Van'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin taziyeden dönen Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Çetin Kotan olduğu öğrenildi. Prof. Dr. Mehmet Çetin Kotan sağlık durumu ne?

PROF. DR. MEHMET ÇETİN KOTAN SAĞLIK DURUMU NE?

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Kozluca Mahallesi yakınlarında iki aracın kafa kafaya çarpışmasının ardından hızla gelen başka bir araç, her iki araca çarptı. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kazada yaralılar arasında Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Çetin Kotan'ın da bulunduğu öğrenildi. Kotan'ın taziyeden döndüdüğü öğrenilirken, Prof. Dr. Kotan, kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatın ardından Kotan, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, trafik kazası geçiren Dr. Kotan'ın iç kanamasının durdurulduğunu ve yoğun bakımdaki takiplerine devam edildiğini belirtti. Karaman, Kotan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.