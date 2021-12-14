Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, 13 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, OHAL ilan edilebileceğini belirtmişti. Gelişmenin ardından OHAL tartışması gündem oldu. Peki Prof. Dr. İzzet Özgenç kimdir? Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL açıklaması nedir? detaylar haberimizde.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ KİMDİR?

İzzet Özgenç 1 Şubat 1960'ta Araklı ilçesi Yeşilköy köyünde doğmuştur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmakta iken 2008 yılı başında YÖK başkanvekilliği görevine getirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı fakültede Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in asistanlığını yapmıştır. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yrd. Doç. ve Doçent unvanlarını elde etmiştir. 2001 yılında göreve başladığı Gazi üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2006 yılında Profesör unvanını almıştır. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza Hukuku derslerini vermektedir.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Adem Sözüer ile birlikte 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Hukuku Reformu'nun baş mimarlarındandır. TCK Gazi şerhi isimli kitabı ile Yeni TCK ile ilgili kavramları ayrıntılı bir biçimde ele almış, bu kitap ceza hukukçuları açısından bir başvuru kitabı hüviyetine bürünmüştür.

Türkan Saylan'ın görev süresinin dolması üzerine Mart 2007'de YÖK'e Bakanlar Kurulu kontenjanından seçilmiş ve bu seçimi dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer onaylamıştır. Yusuf Ziya Özcan'ın YÖK Başkanı olmasının ardından 2008 yılında Genel Kurulun seçimiyle YÖK Başkanvekilliğine getirilmiştir. Ocak 2010'da YÖK Başkanvekilliğinden istifa etmiş ve YÖK Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2010 yılında Türk - Alman Üniversitesi'ne rektör adayı olduğu için YÖK Yürütme Kurulu'ndan istifa etmiştir. Ardından YÖK üyeliğinden de istifa etmiştir. Ayrıca 2009 yılı sonlarında EĞİTİM SEN'in hazırladığı bir raporda Özgenç'in "Suçun Yapısında Kusur" isimli doçentlik tezinin çalıntı olduğu belirtilmiş ve bu rapor YÖK Başkanına verilmiştir. (Doçentlik tezinin, Prof. Dr. Hans Achenbach'ın 1974 yılında yayımlamış olduğu "Historische und dogmatische grundlagen der strafrechtssystemat ischen schuldlehre" isimli eserinden çalıntı olduğu iddia edilmiştir.Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 9 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Temmuz 2015 tarihinde YÖK üyeliğinden istifa etmiştir.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ'İN OHAL AÇIKLAMASI NEDİR?

Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, 13 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, OHAL ilan edilebileceğini belirtmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgenç, "Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, "AĞIR EKONOMİK BUNALIM" sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" demişti.

"EKONOMİNİN ZARAR GÖRMESİNE SEBEBİYET VERDİYSEM ÖZÜR DİLERİM"

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Özgenç, "Olağanüstü hâl, arzu edilen bir durum değildir. Olağanüstü hâle mecbur kalınır. Bugün bu hesaptan ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl bağlamında yapmış bulunduğum açıklamalar, toplumumuzun ekonomik bakımdan geleceğine yönelik endişelerin etkin bir şekilde dile getirilmesi amacına matuftur. Bu açıklamalarımla, kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta, ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem, Milletimden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet