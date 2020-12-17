Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, nereli? İbrahim Benter hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, nereli? İbrahim Benter hayatı ve biyografisi!

17.12.2020 08:34 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:38
Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, nereli? İbrahim Benter hayatı ve biyografisi!

Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir?

Aşıyı bulan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in ardından koronavirüs ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter, ilacın etkinliğiyle ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, nereli? İşte, İbrahim Benter hayatı ve biyografisi!

İBRAHİM BENTER KİMDİR?

Prof. Dr. İbrahim F. Benter 1962 yılında Lefkoşa'da doğdu. Türk Maarif Kolejinde okuyan Prof. Dr. İbrahim Benter, 1980-2000 yıllarında ABD'de bulundu. 1985'de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun oldu. New York Tıp Fakültesi'nde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991'de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. İbrahim Benter, 1994'da Memphis de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Göz Fakültesi'nde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı.

Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. En önemli buluşu olan angiotensin-(1-7) diye bilinen bir hormon kanser, hipertansiyon ve kalp hastalıkları için deneniyor. 2001-2012'de Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim dalında Profesor, bölüm başkanı ve bircok idari makamlarda çalıştı. Eylül 2012'den beri Oxford Üniversitesinde çalışıyor. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la çalıştı. Araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisidir.

İlgili Haberler

Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek
Kas hastası İbrahim azmiyle örnek oluyor
Kas hastası İbrahim azmiyle örnek oluyor
Kuzey Makedonyalı Türk milletvekili İbrahim, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Kuzey Makedonyalı Türk milletvekili İbrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Hadise İrem Derici Şevket Çoruh Gülben Ergen
Spor Erol Bulut Fatih Terim Çağdaş Atan Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, nereli? İbrahim Benter hayatı ve biyografisi! | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 08:38:37. #1.14#
title