Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, nereli? İbrahim Benter hayatı ve biyografisi!

Aşıyı bulan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in ardından koronavirüs ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter, ilacın etkinliğiyle ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, nereli? İşte, İbrahim Benter hayatı ve biyografisi!

İBRAHİM BENTER KİMDİR?

Prof. Dr. İbrahim F. Benter 1962 yılında Lefkoşa'da doğdu. Türk Maarif Kolejinde okuyan Prof. Dr. İbrahim Benter, 1980-2000 yıllarında ABD'de bulundu. 1985'de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun oldu. New York Tıp Fakültesi'nde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991'de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. İbrahim Benter, 1994'da Memphis de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Göz Fakültesi'nde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı.

Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. En önemli buluşu olan angiotensin-(1-7) diye bilinen bir hormon kanser, hipertansiyon ve kalp hastalıkları için deneniyor. 2001-2012'de Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim dalında Profesor, bölüm başkanı ve bircok idari makamlarda çalıştı. Eylül 2012'den beri Oxford Üniversitesinde çalışıyor. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la çalıştı. Araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisidir.