Prof. Dr. Hasan Gürbüz vefatının 26. yılında dualarla anıldı - Haberler

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Prof. Dr. Hasan Gürbüz vefatının 26. yılında dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Prof. Dr. Hasan Gürbüz vefatının 26. yılında dualarla anıldı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Kurucu Rektörü merhum Prof. Dr. Hasan Gürbüz, vefatının 26. yılında Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesinde bulunan kabri başında sevenleri tarafından dualarla anıldı.

SÜTÇÜLER, ISPARTA (İHA) - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Kurucu Rektörü merhum Prof. Dr. Hasan Gürbüz, vefatının 26. yılında Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesinde bulunan kabri başında sevenleri tarafından dualarla anıldı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kurulmasında büyük emeği olan ve iki yıllık kurucu rektörlük döneminin sonunda 4 yıl süreyle rektörlüğe ikinci kez atanan, ancak 1 Mart 1996'da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Hasan Gürbüz, vefatının 26. yılında sevenleri tarafından Sütçüler ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine, Hasan Gürbüz'ün oğlu Recep Gürbüz, merhumun kardeşleri Muammer Gürbüz, Münevver Şavkan, aile yakınları, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Fakir, Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, akademik ve idari personel, öğrenciler ve sevenleri katılım gösterdi. Törende merhum Hasan Gürbüz için dualar okundu ve tören sonunda helva ikramı yapıldı. - ISPARTA

Prof. Dr. Hasan Gürbüz vefatının 26. yılında dualarla anıldı

Prof. Dr. Hasan Gürbüz vefatının 26. yılında dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Süleyman Demirel Üniversitesi, Hasan Gürbüz, Sütçüler, Isparta, Yerel, Haberler

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