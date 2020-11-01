Profesör, yıkılan binaları gösterip canlı yayında ürküten gerçeği açıkladı: Bir bina ancak bombalanırsa bu hale gelir

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan binalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, canlı yayında yıkılan bir binayı gösterip "Bir bina böyle yıkılmaz eğer bir parça deprem hesabı yapılsa anca bombalarsanız bu hale gelir" dedi.

Canlı yayına katılan ve İzmir'de gerçekleşen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu; yıkılan binalarla ilgili ürküten gerçekleri paylaştı.

Sucuoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bir bina böyle yıkılmaz eğer bir parça deprem hesabı yapılsa anca bombalarsanız bu hale gelir. Zeminin muhakkak etkisi vardır. Bu bölgede alınan şiddet kayıtlarında çok yüksek değerler yok. Eğer zayıfsa bütün binaların yıkılması lazım. Demek ki yıkılan binalar öbürlerinden farklı.

"BİR BİLGİSİZLİK, ALDIRMAZLIK VAR"

"Yıkılmayan binalarda da muhakkak hasar vardır, çünkü hepsi benzer şekilde. Bir bina bu hale geliyorsa bunun deprem tasarımıyla alakası olamaz. Çok fazla hata var burada, hepsi bir araya gelmiş bu olmuş. Deprem bölgesinde yapılmış bir binanın şartlarını sağlamıyor. Burada bir bilgisizlik, aldırmazlık var. Bir zayıflık var.

"MERKEZDE OLSAYDI ÇOK DAHA BÜYÜK BİR FELAKET ORTAYA ÇIKARDI"

Ama sadece bu bölgeye ait değil. Eğer bu deprem merkezde olsaydı çok daha felaket ortaya çıkardı. 1975 deprem yönetmeliği var, hiç uygulanmadı Türkiye'de. 1985 İmar Kanunu var. Deprem yönetmelikleri imar kanunlarına bağlıdır"