Prof. Dr. Görür Bursa Gemlik Körfezi depremi sonrası uyardı - Haberler
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Prof. Dr. Görür Bursa Gemlik Körfezi depremi sonrası uyardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Prof. Dr. Görür Bursa Gemlik Körfezi depremi sonrası uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden Gemlik Körfezi'ndeki depremle ilgili açıklama yaparak, "Marmara'nın güney kesimlerinde ciddi şekilde stres birikiyor" dedi.

BURSA (İHA) - Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden Gemlik Körfezi'ndeki depremle ilgili açıklama yaparak, "Marmara'nın güney kesimlerinde ciddi şekilde stres birikiyor" dedi.

Dün Bursa Gemlik Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem hakkında Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Naci Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Dün Kapaklı -Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" diye konuştu. - BURSA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gemlik Körfezi, Naci Görür, Medya, Bursa, Yerel, Haber

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