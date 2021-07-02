Prof. Dr. Funda Yercan müsijalın gemilere zararını simülasyon üzerinde anlattı
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Prof. Dr. Funda Yercan müsijalın gemilere zararını simülasyon üzerinde anlattı

Prof. Dr. Funda Yercan müsijalın gemilere zararını simülasyon üzerinde anlattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MÜSİLAJ Bilim ve Teknik Kurulu üyesi Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Funda Yercan müsilajın çevresel zararları olduğu kadar ekonomik zararları olduğuna da dikkat çekerek, "Gemi seyir halindeyken mutlaka makinalarının soğutulması gerekiyor.

MÜSİLAJ Bilim ve Teknik Kurulu üyesi Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Funda Yercan müsilajın çevresel zararları olduğu kadar ekonomik zararları olduğuna da dikkat çekerek, "Gemi seyir halindeyken mutlaka makinalarının soğutulması gerekiyor. Denizden su çekiyor soğutma suyu olarak. Su filtrelerden geçip makineler soğutuluyor. O sırada makineler müsilaj ile kaplanırsa ki bunun örneklerini görmeye başladık.Sistemler kilitlenebiliyor " dedi.

Müsilaja karşı kurulan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Uzmanlar Marmara Denizi genelinde görülen müsilajın deniz habitatının yanı sıra turizm ve denizcilik için de tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Müsilaj Bilim ve Teknik  Kurulu üyesi Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Funda Yercan müsilajın hem habitat hem de denizcilik açısından etkilerini simülasyon üzerinde anlattı. 

"EKONOMİK BOYUTU ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Funda Yercan, "Denizin kendi iç yapısı açısından çok önemli. Biyoçeşitlilik, biyokimyasal özellik, hidrodinamik özellik Marmara Denizi'nde çok önemli. Çeşitli girdilerin olmasından dolayı bu müsilajlar çok artıyor. Deniz bilimlerinin ana konusu bu. Etkilediği başka sektörler, başka alanlar var. Örneğin balıkçılık ve denizcilik sektörü. Şu an bir tanker simülasyonundayız. Gemi seyir halindeyken mutlaka makinalarının soğutulması gerekiyor. Denizden su çekiyor soğutma suyu olarak. Su filtrelerden geçip makineler soğutuluyor. O sırada makineler müsilaj ile kaplanırsa ki bunun örneklerini görmeye başladık. Sistemler kilitlenebiliyor. Daha da kötüsü çökme yaşanabilir. Can,seyir ve mal güvenliği açısından denizde emniyet açısından bu bizler için çok önemli. Özellikle ekonomik açıdan da baktığımız zaman çok önemli.  Örneğin İstanbul Boğazı'ndan 2019 yılında 41 bin kadar geçiş yapıldı. Ekonomik boyutu önemli.  O yüzden bizlerde denizcilik fakültesi olarak bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Denizcilik sektörü açısından önlem alınmasına vesile olmaya çalışıyoruz. Bu filtrelerin temizlenmesi, değiştirilmesi bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

- İstanbul
Prof. Dr. Funda Yercan müsijalın gemilere zararını simülasyon üzerinde anlattı
Prof. Dr. Funda Yercan müsijalın gemilere zararını simülasyon üzerinde anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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