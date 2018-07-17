Prof. Dr. Faruk Şen: "Chp Dış Politika Üretmekte Zayıf Kalıyor"

Prof. Dr. Faruk Şen, CHP'nin dış politika üretmekte zayıf kaldığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir dış politika izleyeceği belli değil. Bu açıdan CHP'nin dış politikayı daha başka ellere teslim etmesi lazım" dedi.

Prof. Dr. Faruk Şen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) dış politika, AB politikası, Dünya Türkleri politikası, ekonomi politikası ve sosyal adalet politikası gibi konularda duruşunu belli etmesi gerektiğini savundu.

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında referandum ve seçimlerde 9 kere ciddi mağlubiyete uğradığını kaydeden Prof. Dr. Şen, "Deniz Baykal'dan yüzde 27 ile devir alınan CHP, son olarak yüzde 22'lere kadar düştü. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler CHP için çok önemli. Yeni bir anlayış, yeni bir kadro, yeni bir politika ile ortaya çıkmak lazım. CHP'nin genel olarak seçimlerde ortaya koyamadığı 5 ana başlık var. Bunlara yönelik politika oluşturulması şart" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir dış politika izleyeceği belli değil"

CHP'nin dış politika üretmekte zayıf kaldığını iddia eden Şen, CHP'nin dış politikayı başka ellere teslim etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir dış politika izleyeceği belli değil. Her genel kurulda 2 Dış İşleri Mensubu partiye giriyor. MKYK'da yer alıyor fakat genel bir tanımdır, büyük elçiler her zaman devletten ve hükümetten devamlı direktif aldıklarından kendi başlarına politika üretmek için güçlük çekerler. Bu açıdan CHP'nin dış politikayı daha başka ellere teslim etmesi lazım. Şuanda CHP'de eksik olan ABD konusunda neler yapılacak Ortadoğu'ya nasıl yaklaşılacak. Türk Cumhuriyetleri'ne yaklaşım ve BRİCS ülkeleriyle ilişkiler nasıl olacak. Bunun ciddi bir şekilde oluşturulması lazım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu politikanın dışında kalamaz"

Partinin AB ve Dünya Türkleri politikasında ne yapacağını ortaya koymasının şart olduğunu söyleyen Prof. Dr. Faruk Şen, "Türkiye'nin dış politikasında ayrıca yer alması gereken bir konuda AB ile olan ilişkilerimizdir. 510 milyonluk AB, şuanda Latin Amerika'ya, Afrika'ya ve Asya Ülkeleri'ne yönelik her geçen gün yeni politikalar oluşturmaktadır. Türkiye bu politikanın dışında kalamaz. Ciddi olarak AB'den ne istiyoruz. İlişkilerimiz nasıl olacak bunlara bir el atması lazımdır. Dünyada Türk için AKP'nin çok ciddi bir şekilde ele aldığı ve başarılı olduğu bir konuda yurt dışında yaşayan insanlarımıza yönelik olan politikadır. 7,1 milyon insanını yurt dışında yaşatan Türkiye, bu insanlara yönelik ciddi politika oluşturma aşamasındadır. CHP'nin de bu konuda nerelerde ne yapacağını ortaya koyması şarttır" açıklamasında bulundu.

"İstihdama ağırlık vermek CHP'nin politikaları içinde yer almalıdır"

Türkiye'nin ekonomi açısından bakıldığında sorunlu bir dönemde olduğunu kaydeden Faruk Şen, şu şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi sorunlu bir döneme girmiştir. Ülkede ki 800 milyar dolar civarındaki gayri safi hasılatın yüzde 50'sini türk halkının yüzde 1'i alırken, diğer yarısını da yüzde 99 paylaşmaktadır. Bu açıdan Türkiye'de 800 bin kişilik kitle çok zengin bir konumdadır. Son zamanlarda kendini güvende bulmayarak bunların içinde yurt dışına gidenler de artmaktadır. Cari açığı azaltmak için hem Türkiye'de ki üretimi arttırmak, hem de iç tüketimde gereksiz malları getirmeyerek kısıtlama gibi politikaları oluşturmak, istihdama ağırlık vermek CHP'nin politikaları içinde yer almalıdır."

"CHP'nin yeni politikalar oluşturması şarttır"

CHP'de kasaba politikacılığı yapmayan iyi bir lidere ihtiyaç duyulduğunu ileri süren Prof. Dr. Faruk Şen, "Türkiye'de çalışan nüfus içinde üretim dalında çalışanlar her geçen gün azalmaktadır. Bunların arttırılması büyük ölçüde gereklidir. Bunlar yapılmadığı takdirde Türkiye'de insanların konumu her geçen gün daha da kötüleşmektedir. Bu gelişmelere karşı Türkiye CHP'nin yeni politikalar oluşturması şarttır. Ancak bu konularda kafa yoran kadrolar olduğu zaman bilgi alan ve kasaba politikacılığı yapmayan kişiler yönetime ağırlık veren bir lider CHP'yi tekrar iyi bir şekilde umut haline getirebilir. Bunlar yapılmadığı takdirde CHP'nin ana muhalefette kalması bile sorun olabilir" diye konuştu. - İSTANBUL