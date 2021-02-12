Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'
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Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'

12.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:47
Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında üçüncü aşamaya doğru gidildiğini belirterek, "Şu anda aslında bir eşikteyiz.

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında üçüncü aşamaya doğru gidildiğini belirterek, "Şu anda aslında bir eşikteyiz. O eşiği geçip geçmeme aşamasındayız. Üçüncü bir dalga başlayabilir. Henüz bunu söyleyebilmek için erken bir eşikteyiz" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgının üçüncü dalgasının eşiğine gelindiğini ve tedbirlere uyulmasını gerektiğini söyledi. Ertuğrul, "Şu anda aslında bir eşikteyiz o eşiği geçip geçmeme aşamasındayız. Sayılarımız 6-8 bin bandında çakılmış durumda. Bu ne düşüyor ne de artıyor. Sayının artmamasının nedeni kısıtlamaların kısmi de olsa devam ediyor olması, düşmemesinin nedeni ise belki bu mutasyonlu virüs olabilir. Bu birincisi ama daha henüz onun yansımalarını görmedik. Bir de ara tatili ile beraber ülke içerisindeki insan hareketliliğinin artmış olması bir miktar sayıların düşmemesini etkiledi. Hafta sonu insanların rahatlıkla dışarıya çıkması gibi. İnsan harketliliği devam ettikçe sayı istenilen oranda düşmez. Fakat önümüzdeki haftalarda bu mutant virüsünün yayılımını özellikle engelleyemezsek ne yazık ki bu geometrik bir artışla yukarıya doğru çıkacaktır ve olgu sayısı artacaktır. Sonrasında da üçüncü bir dalga başlayabilir. Ama henüz bunu söyleyebilmek için erken bir eşikteyiz diyebiliriz" dedi.

'ÖNERİLEN KISITLAMALARA UYULMALI'Hastalıktan korunmak için kısıtlamanın önemli olduğunu ifade eden Ertuğrul, "Bu kısıtlamaları eşit ve adil bir şekilde herkese uygulanabilecek şekilde yapmalıyız.  Aslında bakarsanız bu kısıtlamaları kısmi kısıtlamadan çıkartıp, herkesin uyguladığı bir kısıtlama haline sokmamız gerekiyor. Çünkü insanlar şunu söylemeye başlıyor, 'Biz burada kısıtlamaya tabiyken, kurallara harfiyen uyarken bir başkası buna uymuyor' diyor.  O zaman 'bizim suçumuz ne?' pozisyonuna geliyorlar haklı olarak.  Kısıtlamalara, kurallara uygun olarak herkes adil bir şekilde uymalı. Ancak o zaman üçüncü dalgayı belki bir ölçüde önleyebiliriz; ama böyle devam ederse çok da önlenemeyecekmiş gibi görünüyor" dedi.'AŞILAMA ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRMALIYIZ'

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hastalığın engellenmesi için iki yöntem olduğunu belirterek, "Bir tanesi kısıtlamalar; insan hareketliliğini önleyerek virüsün toplum içerisinde dolaşımını azaltabilmek. Ama diğer ikinci önlem de aşı. Ne kadar çok insanı bağışık hale getirebilirsek o kadar hastalığı engellemeye başlayacağız. Biz, ne yazık ki şu sıralarda  aşı konusunda biraz geride kalmaya başladık. Aşı oranlarımız, çok düştü. Bunu hızlandırmanın yolunu bulmak zorundayız. İnsanlara belki kampanyalar yaparak, belki onları uyararak onların tekrar aşı olmasını sağlayacak duruma getirmeliyiz "diye konuştu.


Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'
Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'
Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'
Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'
Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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