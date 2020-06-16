Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
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Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor

Bingöl depremi sonrası Türkiye'deki deprem hareketliliğiyle ilgili konuşan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Ben hem deprem uzmanıyım hem de tsunami uzmanıyım. Marmara'da son 3 bin yıl içerisinde 25'ten fazla tsunami izi bulduk. En son 1894'te yaşanmış. Dolayısıyla Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor" dedi.

16.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:29

Haber Global ekranlarında yayınlanan, Aytaç Kurnaz'ın sunduğu "uzmanına sorun" programının bugünkü konuğu Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'du. Ersoy bir izleyicinin sorduğu, "İstanbul Maltepe'de yaşayanlar olası büyük bir depremde tsunamiden korkmalı mı?" sorusu üzerine ürküten değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, "Ben hem deprem uzmanıyım hem de tsunami uzmanıyım. Bu konuda uluslararası bir ekibin parçası olarak yayınlarımız da var. O bakımdan güvenilir bir bilgi verebilirim bu konuda. Hem Marmara kıyılarını kazdık hem Türkiye kıyılarını. Marmara'da son 3 bin yıl içerisinde 25'ten fazla tsunami izi bulduk. En son 1894'te yaşanmış. Dolayısıyla Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de 50'ye yakın senaryo var. Marmara'nın neresinde tsunami olursa, hangi yere, kaç dakikada ne kadar yükseklikte dalga gelir diye şeyler var. Bu bizim Marmara için gerçeğimiz." dedi.

"MARMARA'DAKİ BİR TSUNAMİ EYÜP'E BİLE GİDEBİLİR "

Prof. Dr. Şükrü Ersoy olası bir tsunamide dalgaların yüksekliklerine ilişkin ise, "Elbette bu tsunami okyanuslar kadar olmaz. Maksimum 3 metre ama 1 metrelik su bile öldürücüdür. Çünkü o dalgalar peş peşe gelen dalgalardır. Sahilde 100 metre, 200 metre bile girse geri çekildiğinde hem gelirken hem çekilirken çok fazla zarar verebilir. Tsunami dalgaları dar kanallara girdiğinde mevcuttan daha yükseğe çıkabilir. Marmara'daki bir tsunami Eyüp'e bile gidebilir. Bu tür varyasyonlar var" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor

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