Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Ersin Kalaycıoğlu kaç yaşında? Ersin Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ersin Kalaycıoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Ersin Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Ersin Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi!

PROF. DR. ERSİN KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Ersin Kalaycıoğlu, 13 Haziran, 1951 yılında doğmuştur. Kalaycıoğlu, Türk siyaset bilimci ve profesördür. Ersin Kalaycıoğlu, 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Kalaycıoğlu, ABD'de Iowa Üniversitesinde siyaset bilimi bölümüne devam ederek 1975'te yüksek lisans, 1977'de de doktora programını tamamlamıştır.

Sabancı Üniversitesi'ne katılmadan önce, 2004 ve 2007 yılları arasında Işık Üniversitesi'nin rektörlüğünü, öncesindeyse 2002 ve 2004 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Uzun kariyeri boyunca, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bazı üniversitelerde görev aldı; 1980-81 öğretim yılı bahar döneminde Iowa Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde ve 1989-1990 ve 1998-1999 öğretim yıllarında Minnesota Üniversitesi'nde Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

Kalaycıoğlu, 1984 – 2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmanın yanısıra üniversitede çeşitli akademik ve idari görevlerde bulundu. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde başlayan Kalaycıoğlu, bu üniversitenin İktisat Fakültesi'nde doktor asistan olarak Eylül 1977'den Eylül 1982'ye kadar ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde Ekim 1982'de Ekim 1984'e kadar doçent olarak çalıştı.

Kalaycıoğlu, TESEV Yönetim Kurulu'nun, Türk Siyaset Bilimi Derneği, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Middle Eastern Studies Association of North America isimli kuruluşların üyesidir.Kalaycıoğlu, sosyal bilimlere pek çok katkısı olan çeşitli araştırmalarda çalıştı ve araştırma sonuçlarını rapor, bilimsel bildiri, kitap ve makale olarak yayınladı. Bunlardan bazıları; "Political Conditions of Rural Economic Development Project" (İlter Turan, 1978-1980) "The Turkish Grand National Assembly (1984-1988)," "Turkish Values" (Üstün Ergüder ve Yılmaz Esmer, 1990), "Socio-political orientations and attitudes in Turkey" (Ali Çarkoglu, 2006).Kalaycıoğlu, lisans diplomasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden1973 yılında aldı.Lisans eğitiminin ardından Iowa Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü'ne devam eden Kalay