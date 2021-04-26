Prof. Dr. Erdem Yeşilada'dan, Korona virüste dikkat çeken kısırlık uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Erdem Yeşilada'dan, Korona virüste dikkat çeken kısırlık uyarısı

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | Sağlık

- Prof. Dr. Erdem Yeşilada'dan, Korona virüste dikkat çeken kısırlık uyarısı Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün üreme fonksiyonlarını bozup bozmayacağı halk arasında büyük endişe uyandırıyor.

- Prof. Dr. Erdem Yeşilada'dan, Korona virüste dikkat çeken kısırlık uyarısı

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün üreme fonksiyonlarını bozup bozmayacağı halk arasında büyük endişe uyandırıyor. Prof. Dr. Erdem Yeşilada, korona virüs ile kısırlık arasındaki ilişkiye bilimsel veriler ışığında açıklık getirdi. Prof. Dr. Yeşilada, "Bir yıl içerisinde yapılan çalışmalar özellikle erkeklerde kısırlık yapabileceğine dair bir şüpheyi ortaya koydu" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi uzun süredir devam ediyor ve gün geçtikçe daha fazla insanı etkisi altına alıyor. Bu nedenle bilim insanları, Covid-19 hastalığı hakkında daha fazla konuyu aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte virüsün yayılma şekli, vücutta meydana getirdiği hasar, sebep olduğu belirtiler gibi pek çok konuda veri toplandı. Korona virüsün vücutta bıraktığı etkiler arasında en çok merak uyandıran konu olan kısırlık hakkında Prof. Dr. Erdem Yeşilada bilimsel veriler ışığında açıklamalarda bulundu.

"Yumurtalıkların, gerek spermlerin DNA'sına zarar vererek onları etkisiz hale getirebiliyor"

Prof. Dr. Yeşilada, "Bir yıl içerisinde yapılan çalışmalar özellikle erkeklerde kısırlık yapabileceğine dair bir şüpheyi ortaya koydu. Çünkü yapılan bir çalışmada Covid hastalığının erkeklerde luteinize edici hormon ve laktini arttırdığı tespit edildi. Bu, erkek cinsel sağlığı bakımından son derece önemli. Çünkü her ikisi de gerek yumurtalıkların, gerek spermlerin DNA'sına zarar vererek onları etkisiz hale getirebiliyor. O yüzden bunları klinik çalışmalarla daha ileri, daha ayrıntılı çalışmalarla ortaya koyabilmek için çok sayıda bilimsel dergilerde yayınlanmış yayınlar var. Yollarda maskesini burnunun altına, çenesinin altına indirenleri görüyorum bu bakımdan özellikle erkek vatandaşlarımızın bu konuda çok hassas olacağını düşünüyorum çünkü son derece riskli bir durum" sözleriyle konuya açıklık getirdi.

Prof. Dr. Erdem Yeşilada'dan, Korona virüste dikkat çeken kısırlık uyarısı
Prof. Dr. Erdem Yeşilada'dan, Korona virüste dikkat çeken kısırlık uyarısı
Prof. Dr. Erdem Yeşilada'dan, Korona virüste dikkat çeken kısırlık uyarısı
Prof. Dr. Erdem Yeşilada'dan, Korona virüste dikkat çeken kısırlık uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı
Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum
Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Merve Dizdar Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Erdem Yeşilada'dan, Korona virüste dikkat çeken kısırlık uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:05:22. #1.14#

title