Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili olarak gece vakti bir paylaşımda bulundu. Ovalı, "Aşı çalışmamız 1. Basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. Basamak ve 3. Basamak testlere" dedi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
19.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:32

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü aşı çalışmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ovalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aşı çalışmamız 1. Basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. Basmak ve 3. Basamak testlere. Dostlara müjde, trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin....yerden yere vurun.... 50 günde bu kadar yapabildik......"

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE UMUT VEREN BİR PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geçtiğimiz günlerde de aşı çalışmalarına ilişkin umut veren bir paylaşımda daha bulunmuştu. Virüsü izole etmeyi başaran, tedavi için çözüm yöntemleri geliştiren ve aşı için çalışmalara devam eden Ovalı ve ekibi, kök hücre tedavisi ile koronavirüse karşı başarı elde ettiklerini duyurmuştu.

"7 HASTANIN 6'SINDA ENFEKSİYON ŞÜPHESİ AZALDI"

Söz konusu makalenin uluslararası bir dergide yayınlandığını açıklayan Ercüment Ovalı, "Kök hücrelerin covid19 tedavisinde etkili olabileceğini gösterdiğimiz çalışma, pre print olarak yayınlandı." ifadelerini kullanmıştı.

Ovalı ayrıca çalışma sonucunda 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesinin azaldığını da söylemişti.

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