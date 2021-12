ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - - Prof. Dr. Erbaş: "Bizim medeniyetimiz ilim, irfan bilgi medeniyetidir"

- Üsküdar Din Görevlileri Eğitim Merkezi, Prof.Dr. Ali Erbaş'ın katılımı ile açıldı

İSTANBUL - Toplumun kanaat önderleri arasında yer alan din görevlilerinin yetişmesine hizmet edecek olan Din Görevlileri Eğitim Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Üsküdar'da düzenlenen açılış töreni ile faaliyetlerine bugün başladı.

Üsküdar Belediyesi din görevlilerinin yetişmesine hizmet edecek olan Din Görevlileri Eğitim Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve birçok siyasi ismin katılımı ile açıldı. Sultantepe Mahallesi, Mihrimah Sultan Camii yanında, toplam alanı bin 500 metrekare olan, çalışma ofisleri, çok amaçlı salonları, terası, mescidi ve şadırvanı ile yapımı tamamlanan Üsküdar Din Görevlileri Eğitim Merkezi faaliyetlerine başladı. Açılış öncesi Kuran Tilaveti yapılmasının ardından günün anlam ve önemi adına Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıklamalarda bulundu. Program kurdele kesiminin ve hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.

"İki bin 500 kadar ayrı isimle kitap basıyoruz elhamdülillah"

Günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, "Ne mutlu bize bugün çok güzel bir açılış için bir aradayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak kitaba, okumaya, yoğun hizmet göstermeye gayret ediyoruz. Faaliyet alanlarımızdan en yoğun olanı okumak, okutmak, öğretmek. Çünkü bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, bilgi ve hikmet medeniyetidir. İlk inen sure oku diye başlıyor. Bunu milletimizin Arapça bilmemesine rağmen her bir ferdi Arapçasını bilebilir. İkra der. Arapça bilmese de Kuran'ın ilk emri nedir diye sorsanız nüfusumuzun çoğu bilir diye düşünüyorum. İkra, oku. Yaratan Rabb'inin adıyla oku. Her yerde bir şekilde gayret ediyoruz. Bugün Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet Yayınları'nın çeşit sayısı iki bin 500'e ulaştı elhamdülillah. İki bin 500 kadar ayrı isimle kitap basıyoruz elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Açılış öncesi açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün bizler için Üsküdarlılar için özellikle hocalarımız için bu mahallenin güzel insanları için özel bir gün. Sayın başkanlarım, başta zatı alileriniz olmak üzere hepimizin bu güzel mekanda bir hatırası, bir hikayesi, bir tatlı anısı vardır. Biraz önce İlhan Tok hocamız da ifade ettiler. Elli yıllık bir geçmişi olan bu bina gerçekten hayatımızda izler bırakan, çok güzel anlamlı buluşmalara vesile oldu. Burada eğitimler yapıldı. Kur'an okundu. Kur'an öğretildi. İdari bir takım görevler yapıldı. Düğünler, nikahlar yapıldı. Hayatımıza dair güzel hikayelerimiz oldu. Din görevlileri eğitim merkezi adı altında ama içerisinde birçok fonksiyonu barındıran çok güzel bir eseri Cenabı Allah'ın lütfuyla yapmış olup hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.