Prof. Dr. Ceyhan: Tedbirler, aşılamadan daha önemli
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Prof. Dr. Ceyhan: Tedbirler, aşılamadan daha önemli

Prof. Dr. Ceyhan: Tedbirler, aşılamadan daha önemli
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Sağlık

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Şu anda tedbirler, hastalığı kontrol etme açısından aşılamadan daha önemli.

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Şu anda tedbirler, hastalığı kontrol etme açısından aşılamadan daha önemli. Aşılamada, yüzde 10- 20 ikinci doz aşılamayla direkt etki göremiyorsunuz, etkiyi yüzde 70-75 aşıladığınızda görüyorsunuz" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 17 günlük sürecin 'tam kapanma' olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. Ceyhan, "Tam kapanmadan çok uzak bir kısıtlama dönemi geçirdik. Bu kısıtlamada bir kazanım elde ettiysek ve eğer dikkatli davranmazsak bu kazanımları kaybedebiliriz. Kısa sürede birkaç haftada vakalar tekrar artmaya başlar" diye konuştu.

'TERS TEPEBİLECEK TEDBİRLER VAR'1 Haziran'a kadar uygulanacak tedbirleri çok etkili bulmadığını söyleyen Ceyhan, "Hatta bazen ters etki de yapabilecek kısa süreli, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiğini görüyoruz. Bunun şöyle olumsuz bir tarafı var; bu evlerin çok büyük bir çoğunluğunda işe gidip gelen insanlar var, dolayısıyla bunlar işe gidip orada virüsü alıp eve getiriyor ve dışarı çıkmadıkları için kapalı ortamda kalıyorlar. Kapalı ortamda çok daha kolay bulaştırıyorlar birbirlerine. En büyük sorun olan, bulaş kaynağı olan iş yerlerine yönelik önlemler önemli" dedi.'İLK ÖNCE OKULLARI AÇABİLİRDİK'

Normalleşme süreci kapsamında ilk önce okulların açılabileceğini kaydeden Ceyhan, "Berberler, kuaförler ve restoranlar da tabii kurallara uymak kaydıyla açılabilir. Masalar arasına en az 2 metrelik mesafe bırakmak kaydıyla, havalandırmaları kontrol edilerek açılabilir. Şu anda tedbirler, hastalığı kontrol etme açısından aşılamadan daha önemli. Aşılamada, yüzde 10-20 ikinci doz aşılamayla direkt etki göremiyorsunuz, etkiyi yüzde 70-75 aşıladığınızda görüyorsunuz. Mesela ekonomisi iyi, kısıtlamaları iyi uygulayabilen, halkı buna uyum gösterebilen ülkeler için daha yüksek bir sayıda normalleşmeye geçebilir; ama bunları ekonomik olarak dayanma gücü fazla olmayan halkı da buna çok uymayan bir ülkede daha düşük vakalarda normalleşmeniz lazım, güvenli diyebilmeniz için" şeklinde konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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