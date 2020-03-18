Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun corona virüs testinin pozitif çıktı. Karantina altına alınan Taşçıoğlu'nun tedavisi devam ediyor.

18.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:01
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarına bakan Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun testi pozitif çıktı. Prof. Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından babasının Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti.

Oğlu Onur Taşçıoğlu'nun twitter hesabından yaşadıklarını anlatan Cemil Taşçıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve test sonuçlarını beklediğini söyledi. Bu açıklamadan saatler sonra Taşçıoğlu'nun koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı. Bu paylaşımın ardından açıklama yapan Onur Taşçıoğlu, test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastanedeki tedavinin sürdüğünü belirtti.

İşte Taşçıoğlu'nun o açıklamaları;

"Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlunun Covit 19 test sonucu ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir. Tüm hocalarımız kendisine çok iyi bakmakta tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Şu an lütfen bilgi kirliliğine izin vermeyin. Çok farklı bilgiler dolaşmakta sadece benim dediklerim herşeyi ile doğrudur. Ayrıca babamın yurtdışından gelip gelmediği , virüsün oradan mı kapıp kapmadığı hakkında sorulara cevabım : yurtdışına en son 4/5 ay önce çıkmıştı kendisi."

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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Haberin Videosu:

Ünlü dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu'na koronavirüs teşhisi konuldu

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