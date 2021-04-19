Prof. Dr. Berrin Pehlivan: "Kanser tedavisi kişiye özel olmalı, mücadele de kişiye özel olmalı"

Prof. Dr. Berrin Pehlivan: "Kanser tedavisi kişiye özel olmalı, mücadele de kişiye özel olmalı" Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek Kansere karşı bir onkolog ve iki genç animasyon sanatçısı Prof. Dr.

Prof. Dr. Berrin Pehlivan: "Kanser tedavisi kişiye özel olmalı, mücadele de kişiye özel olmalı"

Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek

Kansere karşı bir onkolog ve iki genç animasyon sanatçısı

İSTANBUL - Prof. Dr. Berrin Pehlivan, bir kaç ay öncesinde ülkede benzerine pek rastlanmayan, karma disiplinlerden hekimler ve uzmanlarla hizmet veren bir kliniğin açılışına imza attı; Kitap (50 Soruda Kanser), televizyon, köşe yazarlığı, süreli dijital kanal programcılığı vb. ulaşabileceği bütün mecralardan, hastalarına, yakınlarına ve aynı zamanda sağlıklı insanlara ulaşmaya gayret eden Pehlivan'ın son projesi bir Çizgi Film. İki boyutlu animasyonlardan oluşan kısa film, kanser tedavisi süreçlerinde gözden kaçan, pek de akla gelmeyen bir noktaya dikkat çekiyor.

Kanserli çocukların tedavi korkusu

Prof. Dr. Berrin Pehlivan, "Radyoterapi sırasında bazı çocukların yüksek teknoloji ürünü cihazlardan korktuğunu fark ettim. Bu cihazların onların alışık olduğu ebat ve boyuttan farklı olduğu için radyoterapi sırasında strese giriyorlar, korkuyorlar ve bu endişeleri maalesef hareket etmeleri ve stabil duramamaları şeklinde bize yansıyor ve biz tedavilerini vermekte güçlük çekiyoruz. Durum bu olunca tabii ki konuya el atmak istedim. Ben kanseri her fırsatta değişik boyutlarıyla da gündeme getirmeye çalışıyorum. Hep söylediğim gibi kanserin bir öncesi var, tedavi süreci var, tedaviden sonraki dönem var ve bu süreç içerisinde hem fizyolojik hem de psikolojik değişiklikleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ben biraz kendimi hastalarına mektup yazan bir doktor gibi hissediyorum. Kanser tedavisi kişiye özel olmalı, mücadele de kişiye özel olmalı. Çocukların vereceği mücadelede yardımcı olmak için neler yapabileceğimize baktığımızda onların diliyle, onların anlayabileceği bir şekilde yaklaşmak gerekiyordu. O yüzden de bu animasyon filmini hazırladık" dedi. Gerek yazılarında, gerekse söz aldığı mecralarda, kanserin -tedavi öncesi, tedavi ve tedavi sonrası- fizyolojik ve psikolojik süreçlerine sıklıkla dikkat çeken Pehlivan, bu konuda önce iletişim profesyonelleri ardından Bahçeşehir Üniversitesi Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ile iletişime geçti.

BAU Animasyonun genç sanatçıları Deniz Koçyiğit ve Mustafa Kara ile bir araya gelen iletişim ekibi kısa kürede çizgi filmi tamamladı ve dijital medyada yayınlanmasını sağladı. Film büyük ilgi gördü; dedesiyle rutin radyoloji tedavisine giden küçük Mehmet'in bir günlük terapisini anlatan çizgi animasyonda "iyi kalpli dev robot, mutlu edilmesi gereken mutsuz hücreler" gibi dikkat çeken, süreçlerin ve tedavilerin nasıl tanımlanabileceğiyle ilgili herkese ipuçları veren detaylar mevcut.

Burak Kozluklu ve Berrin Pehlivan'ın seslendirdiği karakterlerle, minik hastaların kanser ve tedavi algısını değiştirmeyi hedefleyen çizgi filmin benzerlerini sürdüreceğini, paylaşım ve yayılımı anlamında herkesin desteğini beklediğini belirten Pehlivan, kanserin bireylerde sebep olduğu fiziksel tahribatla sınırlanamayacağını, ailede, çevrede ve toplumsal yapıda yaptıklarına da dikkat çekmeye ve kanserin hayatlara dokunduğu her detayla mücadele etmeye devam edeceğini de belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM MELEKE