Prof. Dr Battal'dan Van YYÜ'ye ziyaret
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Prof. Dr Battal'dan Van YYÜ'ye ziyaret

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve yönetim kurulu üyeleri, eski Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'la yemekte bir araya geldi.

06.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:22
Prof. Dr Battal'dan Van YYÜ'ye ziyaret

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. ve yönetim kurulu üyeleri, eski Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'la yemekte bir araya geldi.


Van YYÜ Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, eski Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'lın üniversiteyi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Peyami Hocamız 8 yıl rektör olarak üniversitemize hizmet etti. Özellikle deprem döneminde çok güzel çalışmalara imza attı. Ben üniversite adına kendilerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Rektörlük görevinin bitmesinin ardından Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Peyami Battal ise, yaklaşık 30 yıl hizmet ettiği Van YYÜ'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Van'ı ve üniversiteyi çok özlediğini ifade eden Prof. Dr. Battal, "Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli'ye nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Rektör Şevli, Prof. Dr. Battal'a üniversiteye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir plaket verdi. Programda Van YYÜ yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. - VAN

Kaynak: İHA
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