Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kimdir? Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kaç yaşında, nereli?
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Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kimdir? Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kimdir? Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kaç yaşında, nereli?
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2003 yılından beri Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Departman Şefliği'ne devam ediyor. Aynı zamanda kurucusu olduğu İstanbul Skolyoz ve Omurga Merkezi'nde de hizmet veren Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kimdir? Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Kabataş Erkek Lisesi'ni birincilikle tamamlayan Prof. Dr. Hamzaoğlu, 1979'da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde ihtisas eğitimine başladı.2003 yılından beri Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Departman Şefliği'ne devam ediyor. Aynı zamanda kurucusu olduğu İstanbul Skolyoz ve Omurga Merkezi'nde de hizmet veren Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kimdir? Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PROF. DR. AZMİ HAMZAOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu, 1956 yılında Sinop Ayancık'ta doğmuştur. Kabataş Erkek Lisesi'ni birincilikle tamamlayan Prof. Dr. Hamzaoğlu, 1979'da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde ihtisas eğitimine başladı.

1983 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olan Prof. Dr. Hamzaoğlu, 1989 yılında Doçent, 1996 yılında Profesör unvanını aldı. 2004'e kadar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda çalışan Prof. Dr. Hamzaoğlu, omurga cerrahisinde dünyanın en iyisi olarak bilinen ABD Minnesota Omurga Cerrahisi Merkezi'nde görev aldı. 1991'de Japonya'daki University of Hokkaido'da çalışmalarına devam etti. Florence Nightingale Hastanesi'nde ortopedi kliniğini ve Türkiye'nin ilk Omurga Cerrahisi Merkezi'ni kuran Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu, 2003 yılından beri Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Departman Şefliği'ne devam ediyor. Aynı zamanda kurucusu olduğu İstanbul Skolyoz ve Omurga Merkezi'nde de hizmet vermektedir.

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Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kimdir? Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
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