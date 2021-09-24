Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, Türkiye'nin size ihtiyacı var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, Türkiye'nin size ihtiyacı var

Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, bir zirveye katılmak için geldiği İstanbul'da gençlere önemli çağrılarda bulundu. Yurt sevgisinin çok önemli olduğunu ifade eden Sancar, "Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" dedi.

Abd'de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul'a geldi. Zirve 23'te katılımcıların sorularını yanıtlayan Sancar, "Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

"BENİM YAPTIĞIMI YAPMAYIN"

"Çok çalışmalısınız" diyen Sancar, "Zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli.

"TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR"

Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, Türkiye'nin size ihtiyacı var
Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Son Dakika Haberleri
ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını çıldırttı

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını çıldırttı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Şenol Güneş Nihat Özdemir Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, Türkiye'nin size ihtiyacı var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:46:24. #1.17#