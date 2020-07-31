Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
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Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kamuoyunun merak ettiği günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısının kaldırılma nedenini bilmediğini ifade etti.

31.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her akşam açıkladığı günlük koronavirüs tablosunda artık yoğun bakımda yatan hasta sayısı yer almıyor. Yapılan bu değişiklik "Yoğun bakımda yatan hasta sayısı mı arttı?" sorusunu akıllara getirdi. Bu durum kendisine sorulan Prof. Dr. Ateş Kara ise "Artık neden verilmediğini kesin net olarak bilmiyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosundaki parametre değişiklikleri tartışma yarattı. Tabloya "ağır hasta sayısı" bilgisi ilk kez eklenirken, "yoğun bakım ve entübe hasta sayısı" tablodan çıkartıldı. Bu tabloda "ağır hasta sayısı"nın neye karşılık geldiği açıklanmaması sebebiyle kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

"KESİN NET OLARAK BİLMİYORUM"

Konu ile ilgili CNN Türk'te konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara açıklamasında "Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini kesin net olarak bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"AĞIR HASTALARIN VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Prof. Dr. Kara, sözlerine şöyle devam etti; "Bir kısmı çok klinik tablosu ağır olmayan hastalar olabiliyordu. Servisteki hastanın da durumu ağır olabiliyordu. O nedenle ben açıkçası, ağır hastaların verildiğini düşünüyorum. Ama bunda kesin bir şey söylemem çok mümkün değil."

Eski tabloda "Toplam Yoğun Bakım Hasta Sayısı" ve "Toplam Entübe Hasta Sayısı" verileri yer alırken, yeni tabloda ise yüzde olarak "Hastalarda Zatürre Oranı" ve "Ağır Hasta Sayısı" bilgileri yer alıyor.

Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundan yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundan yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Haber Yorumları (14)
PELERİNLİ ITFAİYECİ: Turizm bitti ekonomi betonla yürümüyor laz müreahhitler 2 milyonluk daireleri satamıyor ağlak haldeler. Gerçek olanı söylerler mi sizce? Her şey sanal oldu yalan dolan. Yeni türkiye al sana afiyetle ye
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HAKAN: Şu an yaz mevsimi piyasalar biraz kıpırdamaya başladı insanları çok fazla ürkütmek istemiyorlar bütün dünyada böyle sadece bize mahsus değil en kötüsü Eylül sonu Ekim başı gibi normal grip sezonu başlayınca Allah korusun bu sefer kışa doğru olacak öbür sefer önümüz yazdı kolay yırttık aşı çıkmadan düzelme olmaz
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CO: Bu ülkede gerçekleri öğrenmeye muhtacız.Turkiye ıstatistik kurumu diye yalancı kurum var işsizlik ve enflasyon ekonomik verileri düşürerek açıklayan ne beklersiniz ki bu hükümet ten
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