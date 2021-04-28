Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında, biyografisi nedir?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında, biyografisi nedir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Küçükusta, canlı yayında koronavirüs aşısına dair merak edilenleri anlatacak. Çıktığı programlarda bilgilerini paylaşan Prof Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın hayatı da merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizde!

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Küçükusta, canlı yayında koronavirüs aşısına dair merak edilenleri anlatacak. Çıktığı programlarda bilgilerini paylaşan Prof Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın hayatı da merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta 1955'te Kayseri'de doğdu.

Babası Turhan Nesimî Bey ve annesi Fevziye Hanım'dır. İlkokul 4.sınıfı bitirene kadar Kayseri'de Salih Avgun Paşa İlkokulu'nda okuduktan sonra İstanbul'a taşındıkları için beşinci sınıfı İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda bitirdi. Hazırlık sınıfını Alman Lisesi'nde okudu.

İstanbul Erkek Lisesini 1973 yılında tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Erkek Lisesi'ni (1973) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni (1979) bitirdi.

1984'te göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent, 1996'da ise profesör oldu.

2008'de üniversiteden emekli olan Küçükusta, muayenehanesinde hekimliğe devam ediyor.

KİTAPLARI

  • 2015 - Büyük Kolesterol Yalanları
  • 2013 - Hasta Etmeyin Adamı!
  • 2011 - Kansere Çözüm Var! (çok yazarlı)
  • 2011 - Kalbime Koy Başını Doktor!
  • 2011 - Bir İki Üç Tıp
  • 2010 - Bu İşte Bir Domuzluk Var
  • 2009 - Grip/Domuz Gribi: Bilmeniz Gereken Her Şey
  • 2009 - Adamın Biri Doktora Gitmiş… Gidiş O Gidiş!
  • 2008 - Biri Bizi Hasta Ediyor
  • 2006 - Modern Zaman Hastalıkları

PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 1955 doğumlu olup 66 yaşındadır.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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