Pro Elite League'de 4. hafta sonunda oluşan puan durumu
proeliteleague'de puan durumu.
Birçok Türk Espor takımının birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiği Pro Elite League'de puan durumu taraftarlar ile paylaşıldı. Pro Elite League'de geçtiğimiz günlerde 3. ve 4. hafta oynanmıştı. Eğer haftanın maçlarına ve sonuçlarına göz atmak isterseniz tıklayarak ulaşabilirsiniz.
4. Sezon da şimdiye kadar heyecan verici ve birbirinden güzel mücadeleler izledik. Puan durumuna baktığımızda ise, oynanan 4 karşılaşmada aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile Eskişehirspor Espor zirvenin sahibi. Hemen ardında 1907 Fenerbahçe Espor ve Sivasspor Espor zirve yarışını takip etmekte.
Pro Elite League puan durumu
Pro Elite League'de 4. Haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde oldu;
Eskişehirspor Espor - 10 Puan
1907 Fenerbahçe Espor - 8 Puan
Sivasspor Espor - 8 Puan
İstanbul Başakşehir - 7 Puan
Göztepe Gaming - 7 Puan
Karagümrük Espor - 7 Puan
Altay Espor - 7 Puan
Futbolist - 6 Puan
Team Aurora - 6 Puan
Gaziantep FK Espor - 6 Puan
Digital Stars Esports - 5 Puan
52 Orduspor FK - 4 Puan
Kasımpaşa Espor - 2 Puan
Bilgi Espor - 2 Puan
Adanaspor Espor - 0 Puan
Pro Elite League'nin puan durumu gönderisine bakmak isterseniz tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros