Pro Elite League'de 4. hafta sonunda oluşan puan durumu
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Pro Elite League'de 4. hafta sonunda oluşan puan durumu

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Pro Elite League'de 4. hafta sonunda oluşan puan durumu

proeliteleague'de puan durumu.

Birçok Türk Espor takımının birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiği Pro Elite League'de puan durumu taraftarlar ile paylaşıldı. Pro Elite League'de geçtiğimiz günlerde 3. ve 4. hafta oynanmıştı. Eğer haftanın maçlarına ve sonuçlarına göz atmak isterseniz tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. Sezon da şimdiye kadar heyecan verici ve birbirinden güzel mücadeleler izledik. Puan durumuna baktığımızda ise, oynanan 4 karşılaşmada aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile Eskişehirspor Espor zirvenin sahibi. Hemen ardında 1907 Fenerbahçe Espor ve Sivasspor Espor zirve yarışını takip etmekte.

Pro Elite League puan durumu

Pro Elite League'de 4. Haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde oldu;

Eskişehirspor Espor - 10 Puan

1907 Fenerbahçe Espor - 8 Puan

Sivasspor Espor - 8 Puan

İstanbul Başakşehir - 7 Puan

Göztepe Gaming - 7 Puan

Karagümrük Espor - 7 Puan

Altay Espor - 7 Puan

Futbolist - 6 Puan

Team Aurora - 6 Puan

Gaziantep FK Espor - 6 Puan

Digital Stars Esports - 5 Puan

52 Orduspor FK - 4 Puan

Kasımpaşa Espor - 2 Puan

Bilgi Espor - 2 Puan

Adanaspor Espor - 0 Puan

Pro Elite League'nin puan durumu gönderisine bakmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:29:08. #1.16#
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