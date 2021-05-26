Prison Architect genişlemesi Second Chances açıklandı

Paradox Interactive, hapishane kurma ve yönetme oyunu olan Prison Architect için Second Chances genişlemesi paketini açıkladı.

Oyunseverlerin beklediği açıklama Paradox Interactive'den geldi ve Paradox Interactive Second Chances genişleme paketini duyurdu. 16 Haziran'da gelmesi bekleniyor.

İÇERİĞİ

Prison Architect: Second Chances, reform ve rehabilitasyon özellikleriyle mahkumlarına yeni bir başlangıç sunuyor, davranışlarını düzeltmelerine ve ceza sürelerini kısaltmalarına yardımcı oluyor.

REFORMA DÖNÜŞ

Hayvanlarla Terapi, Sivillerle Görüşmeler ve eski tutukluların verdiği Çatışma Çözümü dersleri gibi yeni programlar, mahkumların olumsuz özelliklerini ortadan kaldırabilir ve daha iyi davranışlarla sonuçlanabilir.

GÜZEL DAVRANIŞ

Bulundukları eylemler temelinde mahkumların ceza süreleri uzatılıp kısaltılabilir ve yeniden suç işleyenler artık hapishaneye geri gönderilebilirler. Oyunculara, rehabilite olan her mahkum için ödül, yeniden suç işleyen her kişi içinse ceza verilecek.

GELİŞME MEKANI

Önceden iş meziyetine sahip olan ya da sonradan iş meziyeti kazanan mahkumlar, bir Fırın ve Restoran da dahil olmak üzere, mahkumlarca işletilen mekânlarda hem tutuklulara hem de ziyaretçilere satış yapabilecek.

TOPLUMA DÖNÜŞ

Mahkumlar farklı iş ve eğitim programlarına katılarak iş deneyimi kazanabilirler.