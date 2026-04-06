Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Motorine 7,67 kuruş, benzine ise 57 kuruş olarak yapılması planlanan zam iptal edildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere mevcut fiyatlar geçerliliğini koruyacak.

  • Benzin ve motorin fiyatlarında planlanan zam iptal edildi.
  • İstanbul'da benzin litresi 62,60 TL, motorin litresi 77,47 TL fiyatında kaldı.
  • Petrol fiyatı 110 doların üzerinde seyrediyor.

Akaryakıta yapılması beklenen zamlar son anda iptal edilirken, benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olması beklenen zam kararı yürürlüğe alınmadı. Bu kapsamda benzine 57 kuruş, motorine ise 7,67 lira olarak planlanan artış uygulanmayacak.

FİYATLAR AYNI KALDI

Zam iptalinin ardından büyük şehirlerde mevcut fiyatlar geçerliliğini koruyor. Buna göre İstanbul’da benzinin litresi 62,60 lira, motorinin litresi 77,47 lira seviyesinde kalacak. Ankara’da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira; İzmir’de ise benzin 63,85 lira, motorin 78,87 lira olarak satışa devam edecek.

Salı günü gerçekleştirilen 2 lira 52 kuruşluk zamdan sonra motorin fiyatı bazı illerde 80 TL sınırını aşmıştı.

PETROL 110 DOLARIN ÜZERİNDE

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, enerji fiyatlarının yükselmesi, petrolün 110 doların üzerinde seyretmesi zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarındaki yaşanan yükseliş ise akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Eşel mobil sistemi ile akaryakıta gelen zamlar vatandaş en az düzeyde yansıtılmaya çalışılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 62.60 TL

Motorin litre fiyatı: 77.47 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 62.45 TL

Motorin litre fiyatı: 77.32 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.57 TL

Motorin litre fiyatı: 78.60 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 63.85 TL

Motorin litre fiyatı: 78.87 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Eeee gabar gabar diye her zamdan sonra ortaya çıkan tipler neredesiniz...

Haber YorumlarıGüzide Altay:

Küspeyi fazla yedin galiba. Gabar dan çıkarılan petrol, ülke tüketiminin yüzde kaçını karşıladığından haberi olmayan birine laf anlatılmaz.

Haber Yorumlarıalbatros :

zammı iptal etmemişler ki ertelemişler sadece. aklımızla dalga geçiyorlar.

Haber YorumlarıArif İnanç:

Mehmet şimşek ekonomisinin görünen yüzünden öok görğnmeyenine bakmamız lazım. Dünyada hiç bir ekonomik sistemde, ne de hiç bir ekonomistin naşaramayacğı şeylere imza koyuyor. Mesela: Farz etrşklwri, lanse edip nize sundukları ekonomi %30 iken kira zammını%48 açıklayabilmek gibi. Herifler dönüşünolmayacağını bile bile komik ve ihracat desteklerine. Özellikle Denetimsiz ekonomi İflas etmek zorunda bildiği halde denetlenmeden ticarete. Tarlada 25 tl olan biber markette 200tl. 200gr ekmek 17.5tl

Haber Yorumlarıfoamer sponge:

geçende aynısı oldu haftaya gelir bu zam

Haber YorumlarıArif İnanç:

İllaki gelecek bence dw çok haklısınız. Olurda navigasyon fiyatları eski seviyeye gelirse ne plur. İndirir mi sizce?

Haber YorumlarıHalil:

Gelirse kına yakarsınız bir tarafınıza artık. Ne adamlarsınız arkadaş zam gelir ha bire zam geliyor diye laf atmaya doyamıyorsunuz. İptal olur niye iptal oldu hafta gelir inşallah diyeceksiniz. Şakamısınız siz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

