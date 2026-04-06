Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Akaryakıta yapılması beklenen zamlar son anda iptal edilirken, benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olması beklenen zam kararı yürürlüğe alınmadı. Bu kapsamda benzine 57 kuruş, motorine ise 7,67 lira olarak planlanan artış uygulanmayacak.

FİYATLAR AYNI KALDI

Zam iptalinin ardından büyük şehirlerde mevcut fiyatlar geçerliliğini koruyor. Buna göre İstanbul’da benzinin litresi 62,60 lira, motorinin litresi 77,47 lira seviyesinde kalacak. Ankara’da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira; İzmir’de ise benzin 63,85 lira, motorin 78,87 lira olarak satışa devam edecek.

Salı günü gerçekleştirilen 2 lira 52 kuruşluk zamdan sonra motorin fiyatı bazı illerde 80 TL sınırını aşmıştı.

PETROL 110 DOLARIN ÜZERİNDE

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, enerji fiyatlarının yükselmesi, petrolün 110 doların üzerinde seyretmesi zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarındaki yaşanan yükseliş ise akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Eşel mobil sistemi ile akaryakıta gelen zamlar vatandaş en az düzeyde yansıtılmaya çalışılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 62.60 TL

Motorin litre fiyatı: 77.47 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 62.45 TL

Motorin litre fiyatı: 77.32 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.57 TL

Motorin litre fiyatı: 78.60 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 63.85 TL

Motorin litre fiyatı: 78.87 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL