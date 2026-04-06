Kocaeli'de sessiz gece

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü maçını da kazanamayan konuk ekip RAMS Başakşehir, puanını 44'e yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan ev sahibi Kocaelispor, 34 puana yükselmeyi başardı.

Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir kendi sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kocaelispor, deplasmanda lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.